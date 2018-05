"Přehlídka čísel a nulový přínos." Babiš s ministry přednášeli studentům, ti z toho musí psát test

před 1 hodinou

Nejprve studenti Vysoké školy ekonomické (VŠE) odchodili sérii přednášek ministrů v demisi, nyní dělají zkoušku z toho, co se od nich dozvěděli.

Praha - Studenti Vysoké školy ekonomické, kteří chodili na přednášky téměř všech ministrů vlády v demisi premiéra Andreje Babiše, v těchto dnech píší testy. Zkoušeni jsou například z priorit vlády, výdajů na zdravotnictví či výše průměrného starobního důchodu.

Do nepovinného kurzu s názvem Hospodářská politika očima jejích tvůrců se zapsala asi jen třicítka studentů. Na přednášky mohli ale chodit i ti, kteří si kurz nezapsali, stejně jako veřejnost.

"Je dost složité se na test připravit, protože jsme zkoušeni z přednášek a půlka prezentujících ani nedodala prezentace nebo žádné jiné materiály. Ve výsledku to bylo o tom, kdo to poctivě odchodil," řekl Aktuálně.cz student VŠE, který si nepřál být jmenován.

V testu měl například přiřadit správné instituce k jednotlivým ministerstvům, celkově je ale s úrovní přednášek a předmětu nespokojen. "Byla to pro mě jen přehlídka čísel. Vlastně po nás nechtěli nic moc vysvětlit. Takže předmět měl ve výsledku nulový přínos a ten test to prokázal," myslí si student.

Kurz se na Národohospodářské fakultě pořádal nad rámec studijního programu a zapsal si ho pouze ten, kdo o něj měl zájem. Studenti za něj mohou získat tři kredity.

"Byl jsem jen na polovině přednášek, protože jsem je nestíhal. Musely se přizpůsobit programu ministrů, takže jsme to těžko ladili s rozvrhem. Co mi to přineslo? Že se ministr Plaga rád naváží do exministryně Valachové, což nepatří na akademickou půdu. Něco podobného zaznívalo od dalších i pana Babiše. Půlka ministrů jsou uspávači hadů," řekl student.

Tiskový tajemník Národohospodářské fakulty Daniel Váňa na dotaz Aktuálně.cz odpověděl, že kurz seznámil studenty s aktuálními záměry a jednotlivými aspekty praktické hospodářské politiky na nejvyšší možné úrovni. "Test je standardním nástrojem prověření získaných znalostí. Přidanou hodnotu samozřejmě nepřinášejí testy, ale vlastní studium," uvedl.

Úspěšné složení testu je podmínkou absolvování předmětu. "Každý student, který chce daný předmět absolvovat, musí úspěšně absolvovat i test," odpověděl tajemník.

Studenti se podle něj měli připravovat podle povinné a doporučené literatury, která je uvedena v sylabu předmětu, a hlavně ze svých poznámek, které si udělali na jednotlivých přednáškách. "To je běžná praxe na všech vysokých školách ve světě už od dob vzniku univerzit před mnoha staletími," řekl Váňa.

Přestože byl kurz dobrovolný, vyvolal už na jaře mezi studenty vlnu kritiky. V petici kritizovali to, že členové jednobarevné vlády bez důvěry sněmovny vystupovali jako jediní přednášející. Obávali se toho, že by na přednáškách mohl být prezentován pouze jeden názorový proud. Děkan fakulty Miroslav Ševčík i premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) jejich obavy již dříve odmítli s tím, že kurzy jsou apolitické a nebudou narušovat nezávislost vysokoškolského prostředí. Z ministrů nepřednášeli jen Martin Stropnický a Robert Pelikán, kteří účast na poslední chvíli odřekli jen krátce před oznámením svého konce ve vládě.

Konkrétně na premiéra ale čekala poloprázdná posluchárna a čelit musel i nepříjemným otázkám. Babiš studenty několikrát odkazoval na svou předvolební publikaci O čem sním, když náhodou spím a také mluvil o prioritách vlády, zmínil například EET, důchodovou reformu nebo digitalizaci Česka. Přednáška vyzněla především tak, že pokud se něco povedlo, je to zásluha ANO. Co však nevyšlo, to zavinily předchozí vlády, zejména pak ty vedené tradičními stranami.