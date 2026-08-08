Zklamání z Babiše bude velké, tvrdí vlivný lidovec. Ví, proč strana tolik upadla

Místopředseda lidovců Václav Pláteník v rozhovoru popisuje, kde vidí příčiny nízké podpory své strany, a naznačuje, jak nové vedení v čele s Janem Grolichem pracuje na tom, aby se to změnilo. Podle něj bude zklamání z vlády Andreje Babiše (ANO) velké. „Pro nás je hlavní být alternativou právě pro tyto lidi,“ má jasno Pláteník.
Má samostatná existence strany, kterou podporují dvě nebo tři procenta voličů, nějaké smysluplné vyhlídky v české politice?
Tak politické strany nejsou žádné dědictví UNESCO, není to tak, že by musely existovat za každou cenu. Což říkám s vědomím, že jsme stranou s více než stoletou tradicí. Strany vznikají, když jich je potřeba. Ale když po nich poptávka není, tak zase zanikají. Tak to prostě je.
Osobně si ale myslím, že lidovci mají dvě věci, které jim dávají dobré předpoklady k tomu, aby rostli. Přestože jsou naše celostátní preference už nějaký čas nižší, tak když se podíváte na další patra české politiky, zjistíte, že jsme na tom velmi dobře a že je naše struktura a podpora stabilní.
Pořád máme širokou členskou základnu, z ní jsme vygenerovali nové vedení. Stavíme 1084 komunálních kandidátek, na kterých jsou převážně naši členové, od sjezdu nám drobní dárci poslali přes milion korun na darech a do Senátu za nás kandidují silné osobnosti včetně našeho předsedy. Máme stovky starostů v obcích i ve větších městech, máme tudíž z čeho brát a růst.
Ale přesto: Celostátní podpora lidovců je prostě slabá...
Ano, je z řady důvodů v posledních letech slabá. Nicméně my jsme jediná opoziční strana, která po volbách udělala něco, co se čekalo od celé současné opozice. Ostatní strany k tomu v podobném rozsahu nenašly odvahu.
Co tím myslíte?
To, čemu se u tradičních stran říká obroda. Byli jsme si schopni jasně přiznat, že naše situace není dobrá. Následoval standardní demokratický proces – nominace zcela nového vedení, změny vnitřního fungování, o které se v jiných stranách dlouho jen mluví.
Máme nové lidi, silný tým ve sněmovně, novou odpovědnost a nový drajv. A s tím jdeme připravit novou lidoveckou nabídku pro budoucnost.
Kde spatřujete příčiny toho, že se vaše podpora pohybuje okolo dvou nebo tří procent?
V několika šetřeních od sjezdu jsme byli nad třemi i čtyřmi procenty, takže tam už nějaký posun je.
Ale abych odpověděl: Minimálně od roku 2021, možná ještě dřív, jsme jako KDU-ČSL vlastní politickou nabídku neměli. Byli jsme součástí pragmatického a úspěšného bloku – tím myslím koalici Spolu, v něm lidovecká linka zanikala. Úspěchy vlády se na naší podpoře neodrazily, ale kritika šla za námi, i když třeba neoprávněně.
Nové vedení, jehož jsem součástí, se zasadilo o změnu stanov. Současně pracujeme na inovaci programu a začínáme lidem nabízet unikátní lidoveckou nabídku. Postupně budeme lidem ukazovat, jak si představujeme politiku pro budoucnost Česka.
Váš předseda Jan Grolich avizoval, že představíte novou hospodářskou strategii. Já nečekám, že mi ji teď prozradíte, ale přesto: Můžete aspoň naznačit, jaké budou její základní pilíře? Anebo takto: Řekněte mi, koho chcete oslovit? Pro jaké voliče chystáte program?
Jsme především lidovci, takže kdybych měl říct bonmot, chystáme ho pro lidi. V zásadě ale platí, že to bude ekonomický program pro silnou střední třídu. A bude to vůbec poprvé, kdy lidovci budou mít takto komplexně propracovaný hospodářský program. Podobnou nabídku jsme v minulosti neměli.
A taky se domnívám, že jsme v tuto chvíli jediná strana, která na něčem tak podrobném pracuje. A ano, já vám ji teď skutečně nemohu prozradit, co říct mohu, je to, že na ní pracujeme s největšími kapacitami v oboru.
Klíčové je, že to nebude jako teď, kdy tady jednotlivé strany přicházejí s návrhy, které se týkají toho, že se sníží nebo zvýší ten či onen parametr, nějaká jednotlivost. My se od teď chceme bavit skutečně o celém obrazu našeho hospodářství a budoucí podobě naší ekonomiky.
Budeme mluvit o výdajích, co chceme mít, ale taky o příjmech, tedy kde na to vezmeme. To dnes není samozřejmost. Příjmy se buď neřeší vůbec, nebo se voličům zatajuje, že návrhy politiků budou na dluh.
A bude se to týkat všeho. Naše hospodářská strategie bude řešit vše od vzdělání až po stárnutí populace a naši prosperitu v časech, které nebudou jednoduché.
Z toho taky plyne, pro koho ten program bude: Nebude pro nejbohatší, protože ti se o sebe dokážou postarat sami. KDU-ČSL je strana středová s důležitým sociálním akcentem. Pro mě jako křesťanského demokrata platí, že každý je důležitý.
Část lidovců je kulturně hodně konzervativní, součástí programu strany byl ale vždy také křesťansko-sociální akcent. Říkáte mi tedy, že se lidovci posunou trochu doleva?
Já mám dojem, že toto dělení dnes zajímá už jen fajnšmekry. Naší ambicí je řešit vyloženě praktická témata, jež se týkají dnešního života lidí. Já chci budovat KDU-ČSL jako moderní křesťansko-demokratickou stranu evropského střihu. A klíčovou vlastností křesťansko-demokratických stran je, že dokážou odpovídat na to, čemu se říká volání doby.
A klíčový problém naší budoucnosti spočívá skutečně ve stárnutí populace. Populačně silné ročníky budou v důchodovém věku, stále více lidí bude potřebovat péči, méně lidí bude naopak vydělávat. To je naprosto zásadní výzva pro budoucnost České republiky. Věnuji se primárně zdravotnictví a sociálním službám, takže tohle je moje téma.
Václav Pláteník (36)
Místopředsedou KDU-ČSL je od roku 2024, od října 2025 je i poslancem za Zlínský kraj a členem zdravotního a ústavně-právního výboru.
Předtím působil jako náměstek na ministerstvu zdravotnictví, kde řešil zdravotně-sociální agendu. Podílel se například na prvním zákonu propojujícím zdravotní a sociální služby.
Vystudoval veřejné zdravotnictví a zdravotní právo. Před politikou pracoval na manažerských pozicích v poradenských firmách, ve státní správě nebo ve firmě vyrábějící léky.
Ve Valašském Meziříčí žije se svou manželkou a dvěma syny.
V tom se jistě shodnete s ostatními opozičními stranami. Kdo je pro vás tedy hlavní konkurence, pokud jde o voliče? Je to hnutí ANO, nebo ostatní opoziční strany?
Nám jde o voliče, kteří – a říkám to s plnou vážností, vlastně jim to nepřeju – se zklamou volbou současné vládní koalice. A to bez ohledu na to, proč ji volili - jestli byli naštvaní na vládu Spolu, nebo jsou to lidé, kterým se nedaří ekonomicky, nebo kteří mají pocit, že Česká republika nehrála správnou roli na evropské nebo i světové scéně. My jejich motivace studujeme a chceme se z toho poučit.
Primárně to budou lidé do značné míry zklamaní z toho, co předvádí současná vláda. A osobně si myslím, že se to zklamání teprve ukáže. A že to zklamání, co tato vláda a jednotliví ministři předvádí, jak se chovají a co splní, bude veliké. A pro nás je hlavní být alternativou právě pro tyto lidi.
Máte ještě nějakou ambici zabývat se tím, jak výrazně je podpora lidovců teritoriálně nevyvážená? Někde dokážete klidně i vyhrávat volby, pak jsou ale regiony, kde KDU-ČSL takřka neexistuje…
Rezignovat na to nemůžeme. A pochopitelně recept na úspěch pro Čechy, kde nemáme tak výraznou stopu a kde tudíž není naše značka tak silná, je jiný než na Moravě.
Tam, kde není silná značka, musíme stavět silné osobnosti, a pak se taky spojovat do koalic. Typicky to platí o regionech, jako je třeba Ústecký kraj.
A ještě mě zajímá toto: Váš nový předseda Jan Grolich je – řekl bych – na české poměry dost svérázný politik. V žádném případě nesplňuje všeobecnou představu o tom, jak vypadá tradiční lidovec. A taky – mám dojem – je spíše liberál. Nespočívá riziko v tom, že si nezíská kmenové voliče vaší strany?
Já se třeba považuji za tradičního lidovce a taky nevím, jestli splňuji všeobecnou představu. O Josefu Luxovi se v jeho době taky říkalo, že je totální outsider. Podobná skepse zaznívala na adresu Pavla Bělobrádka, když se stal předsedou strany.
Ale všichni jsou silné osobnosti: Lux, Bělobrádek, Grolich. A každý byl nebo je jiný. A stejně jako nebude druhý Lux, nebude ani druhý Bělobrádek, ani druhý Grolich.
A pokud jde o Honzu Grolicha, tak ano, on má dar, který spočívá v tom, že umí komunikovat jako „bavič“. Má atraktivní vystupování, dokáže lidi zaujmout, často je s ním velká zábava. On je ale taky velice bystré mysli – a je právník…
A nakonec: Počítají se výsledky. Počítá se, co politik předvede a jak s ním jsou spokojení voliči. A v tomto jsou jeho výsledky vynikající.
Kromě programu a lídrů potřebujete také efektivní strategii. Za Pavla Bělobrádka a Mariana Jurečky spočívala v uzavírání předvolebních koalic. Jak to bude do budoucna v tomto ohledu?
Takhle my nad tím nepřemýšlíme. Vědomě jsme si řekli, že takhle to stavět nebudeme, protože to by znamenalo, že by naším cílem byla samotná koalice a samotná účast v příští sněmovně. Tak to ale není.
A jak to tedy je?
Naším cílem je, aby v Česku byla vláda, která bude dělat politiku pro budoucnost. A na rovinu říkám, že pokud tady bude skutečně jeden velký hegemon, tak je možné, že bude nakonec pragmaticky výhodnější se spojovat do nějakých větších bloků tak, aby mohla přijít nějaká alternativa.
Podle toho, jak budou vypadat preference jednotlivých stran, bude naše strategie jiná. Teď o tom nicméně nemluvíme.
Cílem je vyměnit tuto vládu, v jaké formaci půjdeme do voleb, teď není téma. Nyní přemýšlíme výhradně o tom, jak vytvořit lepší politickou nabídku, než má tahle vláda.
Někteří experti se domnívají, že se nakonec může ukázat, že to nepůjde jinak než v Maďarsku – tedy že Babiše porazí jedině jeden široký blok stran…
Promiňte, ale tam to trvalo 16 let. Nepřál bych to lidem u nás, nepřál bych to naší zemi – aby nám až po tak dlouhé době došlo, že jsme se s Babišem ocitli ve slepé uličce.
Takto daleko to u nás dojít nenecháme. Tak dlouho to u nás trvat nebude. Vždyť už teď vidíme, co je cílem Babiše a spol. Je to únos státu, politika ve prospěch vyvolených.
Jak čerstvý šéf KDU-ČSL udělal ze „staré“ strany nové lidovce. S čárou za minulostí
Moldavský muž s motorovou pilou. Zemi slibuje vstup do EU jako „náboženský akt“
Moldavsko, nejchudší země Evropy, znovu svírá energetická krize, politické spory i rostoucí nedůvěra veřejnosti. Nový premiér Vasile Tofan slibuje liberální reformy. Jenže v zemi, kde třetina obyvatel žije v chudobě, se rychlá řešení hledají těžko. V reportáži přímo z moldavského hlavního města popisujeme, jak vypadá situace v zemi deset měsíců po klíčových volbách.
Lehečku v Montrealu srazily vlastní chyby. Sabalenková dál tápe
Jiří Lehečka dohrál na Masters v Montrealu v osmifinále. Rafaelu Jódarovi podlehl 3:6, 3:6, český tenista udělal 34 nevynucených chyb.
Tajfun Dolphin přichází. Na východním pobřeží Číny evakuovali přes 400 tisíc lidí
Dvě hlavní letiště v Šanghaji zrušila téměř 1400 letů a úřady evakuovaly více než 400 000 lidí z ohrožených oblastí v očekávání příchodu tajfunu Dolphin, který na Okinawě na jihu Japonska zranil sedm lidí. Očekává se, že živel zasáhne hustě obydlené pobřeží na východě Číny buď v neděli večer, nebo v pondělí ráno.
„Součást našeho světa.“ Vědec vysvětluje, proč Češi stojí na straně Izraele
Češi stojí ve válce v Pásmu Gazy na straně Izraele mimo jiné proto, že ho vnímají jako součást západního světa, kdežto Palestince jako jiné, orientální. Jedná se o významný faktor, byť není jediný. ČTK to řekl Bronislav Ostřanský z Orientálního ústavu Akademie věd ČR. Podle něj k rozdílnému vnímání přispívají i média, která konflikt zjednodušují.
Od Lyonu k bezradnosti. Sparta se změnila k nepoznání a Priske marně hledal odpovědi
Proti Lyonu fotbalová Sparta zářila, o pár dní později v Boleslavi působila bezradně. Brian Priske po porážce 0:2 přiznal, že nemá odpovědi.