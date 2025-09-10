Domácí

Nečas: Zklamaní voliči, vezměte rozum do hrsti. ANO chystá rozvrat veřejných financí

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 2 hodinami
"Zklamaní voliči koalice SPOLU by měli uchopit rozum do hrsti a zvážit, co znamená jejich případná neúčast ve volbách – ta situace nebude lepší, ale horší,“ apeluje před sněmovními volbami někdejší premiér České republiky Petr Nečas.
Spotlight Aktuálně.cz - Petr Nečas | Video: Matyáš Zrno

Ti, kdo se rozhodnou k volbám nejít, podle hosta Matyáše Zrna v konečném důsledku vytrestají jen sami sebe. Přestože sám má ke stávající vládní koalici výhrady, alternativu, která se nabízí, považuje za horší. A to jak z hlediska zahraničně-politického ukotvení, tak z hlediska rozvoje veřejných financí.

"To, co ANO představilo jako ekonomický program v podstatě znamená rozvrat veřejných financí a prudký nárůst dluhu." Tvrzení, že hnutí bude svůj štědrý program financovat z šedé ekonomiky, je dětinské, tvrdí Nečas.

A připomíná, že - tak jako v minulosti - může být ohrožena rozpracovaná důchodová reforma. "V tom byla neblaze proslulá vláda Bohuslava Sobotky - zničila změny v důchodovém systému, které už byly provedeny a které už by dnes fungovaly."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-05:01 Sledujete letošní volební kampaň? Jak Nečas vnímá výrok Mirka Topolánka o "kreténech" mezi nástupci? Jak náročná je volební kampaň pro celostátního lídra?

05:01-09:41 Je tempo Andreje Babiše výjimečné? Závidí premiéru Petru Fialovi, nebo je rád, že už má politickou kariéru za sebou? Jak hodnotí v kampani soky Fialu a Andreje Babiše? Patří ke "zklamaným voličům" koalice Spolu?

09:41-14:52 Jak těžké je vládnout v tak složitém koaličním formátu? Má obavy z vítězství Babiše a jeho dopadu na směřování země?

14:52-19:50 Jak v koalicích skutečně fungují vztahy mezi většími a menšími partnery? Jak hodnotí Fialu coby politika a premiéra? Fungují v politice "nastrčené figury"?

19:50-24:44 Štvali ho jako premiéra novináři? Co je hlavní motivací vstoupit do politiky navzdory tlaku a možné kritice?

24:44-31:02 Jaké je to být premiérem: jakou šíři agendy musí člověk v takové funkci obsáhnout? Jakou roli hraje charisma premiéra? Setkával se na jednáních s "boucháním do stolu"?

31:02-34:43 Který styl řízení vlády je efektivnější: emotivní (Topolánek) či distingovaný (Fiala)? Dělal by na místě stávajícího předsedy vlády něco jinak?

 
Mohlo by vás zajímat

"Toho boháče si fakt nechceš naštvat." Reportáž z obce, kde řádí formulový fantom

"Toho boháče si fakt nechceš naštvat." Reportáž z obce, kde řádí formulový fantom
24 fotografií

Kampaň Pirátů se bude studovat. ANO s ničím novým nepotřebuje přijít, říká expertka

Kampaň Pirátů se bude studovat. ANO s ničím novým nepotřebuje přijít, říká expertka

Babiš obvinil vládní koalici z šíření lží, z manipulací nebo z porušování zákonů

Babiš obvinil vládní koalici z šíření lží, z manipulací nebo z porušování zákonů

Daňový džihád. Stanjura ve sněmovně cupoval Babišův volební program

Daňový džihád. Stanjura ve sněmovně cupoval Babišův volební program
domácí Aktuálně.cz Obsah volby Petr Nečas ANO 2011 Spolu politika Přehled zpráv

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
"Bezprecedentní". Polský vzdušný prostor narušily drony, letectvo je zneškodnilo

"Bezprecedentní". Polský vzdušný prostor narušily drony, letectvo je zneškodnilo

Při ruských útocích na Ukrajinu opakovaně narušily polský vzdušný prostor drony.
Aktualizováno před 7 minutami
"Putin rozšiřuje válku a je čím agresivnější." Kyjev reaguje na ruské drony v Polsku

ŽIVĚ
"Putin rozšiřuje válku a je čím agresivnější." Kyjev reaguje na ruské drony v Polsku

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 23 minutami
Když voda zabíjí. Tragické příběhy předávkování obyčejnou vodou

Když voda zabíjí. Tragické příběhy předávkování obyčejnou vodou

Běžně slýcháme, že bychom měli dodržovat pitný režim. Jenže i s vodou to jde přehnat - a důsledky mohou být smrtící.
před 39 minutami
Průlom. Ve světě má letos poprvé více dětí obezitu než podváhu

Průlom. Ve světě má letos poprvé více dětí obezitu než podváhu

"Obezita nyní převažuje nad podváhou ve všech světových regionech s výjimkou subsaharské Afriky a Jižní Asie," uvedl UNICEF.
před 1 hodinou
Dánsko nuceně nasadilo antikoncepci více než 350 grónským ženám

Dánsko nuceně nasadilo antikoncepci více než 350 grónským ženám

Řada obětí události popsala jako traumatizující zkušenost, některé ženy pak trpěly vedlejšími následky od bolesti přes krvácení po vážné infekce.
před 1 hodinou
Banka Creditas dokončila akvizici bank MeDirect na Maltě a v Belgii

Banka Creditas dokončila akvizici bank MeDirect na Maltě a v Belgii

Banka Creditas dokončila akvizici bank MeDirect, které působí na Maltě a v Belgii. Získá tak digitální finanční instituce obsluhující 155 000 klientů.
před 1 hodinou

Přijela na víno a už na Moravě zůstala. S manželem vybudovali lednickou oázu

Přijela na víno a už na Moravě zůstala. S manželem vybudovali lednickou oázu
Prohlédnout si 15 fotografií
Petra na jižní Moravu přijela jenom za vínem. Nakonec ale všechno dopadlo úplně jinak.
U vína se začal psát také příběh Petry a dnes už jejího manžela Stanislava. Potkali se totiž ve vinném sklípku ve Velkých Pavlovicích. Stanislava i Moravu si Petra rychle zamilovala.
Další zprávy