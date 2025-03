"Není důvod k panice." Zklamaná Šípová opouští Piráty, prohrála souboj s Hřibem

Jsem připravena Zdeňku Hřibovi pomáhat, pokud mě požádá o spolupráci, avizovala ještě minulý měsíc pirátská senátorka Adéla Šípová těsně poté, co prohrála s Hřibem souboj o volebního lídra strany. Bylo ale zřejmé, že se liší jako politici i jako spolustraníci s různorodými pohledy na budoucnost strany. Po její páteční žádosti o ukončení členství ve straně je jasné, že spolupráce padla.

Nebylo to skutečně nijak dlouhé členství v pirátské straně. Adéla Šípová sice za Piráty kandidovala v roce 2020 do Senátu, ale to byla ještě nezávislou kandidátkou. Pirátkou se oficiálně stala teprve loni. A to dokonce až poté, co na konci září Piráti oznámili odchod z vlády Petra Fialy.

"Podala jsem žádost už dříve, ale stáhla jsem ji poté, co vstoupili do vlády," vysvětlovala Šípová, z čehož bylo ještě víc zřejmé, že nikdy nepatřila k fanouškům této středopravicové vlády. A to přesto, že ji Piráti mnohokrát hájili až do chvíle, kdy se premiér rozhodl odvolat jejich tehdejšího předsedu Ivana Bartoše z vlády.

Adéla Šípová zaujala nejvíce hned na začátku své politické kariéry, kdy mnohé politické pozorovatele šokovala svým vítězstvím v senátních volbách. Favoritem v nich byl dlouholetý poslanec a také dřívější ministr Petr Bendl z ODS, proti kterému byla v té době Šípová pro širokou veřejnost neznámou advokátkou.

A nešlo jen o Bendla, proti ní stálo celkem dvanáct soupeřů. A kromě Bendla musela porazit například velmi známého toho času sociálního demokrata Jiřího Dienstbiera mladšího, či Milana Volfa, dlouholetého primátora Kladna.

Přesto všechno vyhrála a společně s Piráty oslavovala vítězství. Politika tehdejšího předsedy Ivana Bartoše jí byla blízká. Když premiér oznámil, že Bartoše odvolává kvůli nezvládnuté digitalizaci stavebního řízení, Šípová patřila k těm, kteří ho nejvíce hájili a kritizovali premiéra. "Petr Fiala - sjednotitel Pirátů. Petře, děkujeme," napsala na sociální sítě po "vyhazovu" Bartoše a přidala pirátskou vlajku a černé i červené srdíčko.

Ve skutečnosti ale žádné sjednocení Pirátů nenastalo. Právě naopak. Bartoš oznámil odchod z čela strany a začaly propukat spory. Šípová se rozhodla v říjnu kandidovat na předsedkyni strany, ale nakonec se stáhla s tím, že podpořila dalšího vyzyvatele Hřiba, a to Lukáše Wagenknechta. "Považuji Pirátskou stranu za unikátní a takovou ji a její členy mám ráda. Tuto unikátnost musíme lidem co nejdříve znovu ukázat," vysvětlovala svou kandidaturu.

Když Hřib vyhrál, bylo zřejmé, že se jí nelíbí, jak stranu vede. Ať už šlo o to, že se snaží oslovovat spíše středové voliče, ve straně chce větší kázeň a v kampani sází i na kontroverzní způsoby - jako když použil motorovou pilu, nebo urazil ruku, napodobující nacistický pozdrav.

V celé Pirátské straně se nakonec Šípová ukázala jako jediná, kdo se rozhodla postavit minulý měsíc proti Hřibovi, když si Piráti vybírali volebního lídra pro klíčové podzimní parlamentní volby. Prohrála, ale o odchodu ze strany nemluvila. To udělala až nyní, když odchod oznámil Wagenknecht, který byl senátorem do loňského roku.

Šípová přitom svůj odchod nesdělila veřejně. Dokonce na sociální síť X, kde dávala pravidelně příspěvky, od poloviny února nic nepublikovala. V zatím posledním oznamovala, že stahuje svou kandidaturu na lídryni kandidátky Středočeského kraje do parlamentních voleb.

Zprávu o ukončení členství napsala na neveřejní pirátské fórum, kde si ho všiml Blesk a Deník N. "Důvodem ukončení členství je aktuální nečitelnost stany, dvojí metr uplatňovaný nerovným způsobem na členstvo, nejistota v tom, kam se pirátská loď ubírá," napsala na fórum.

Když ji Aktuálně.cz o víkendu požádalo o kratší rozhovor či vyjádření, odepsala, že vše už napsala právě na fórum. A na dotaz, zda se neobává o budoucnost Pirátů, jestliže je opouští před důležitými volbami, kdy ztrácejí voliče, zareagovala stručně. "Na mé dosavadní práci se vůbec nic nemění. Absolutně není důvod k panice," sdělila.

Tím, že vypadla z boje o Sněmovnu, tak si bude muset rozmyslet, jestli se příští rok pustí do obhajoby svého senátního mandátu. Zatím zůstává členkou senátorského klubu SEN 21 a Piráti s předsedou Václavem Láskou. Jestli dá Láskovi přednost před Piráty, ukáže budoucnost.

