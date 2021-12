Primář Dlouhý o léčbě covidu doma: Kdy volat sanitku a jaké mít po ruce léky?

Rád bych varoval před spoustou rad na internetu. Na covidu se chtějí přiživit různí podvodníci, kteří nabízejí spousty podpůrných léků s tím, jak vás to chrání a posílí imunitu. Takoví lidé z vás ale budou tahat jen peníze. Určitě je dobré brát v rozumném množství základní vitaminy, ale cokoliv jiného jsou opravdu vyhozené peníze a nebezpečné postupy, říká pro Aktuálně.cz primář Pavel Dlouhý.

Při domácí léčbě covidu-19 doporučuje Dlouhý, primář infekčního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice, užívat vitaminy C, D nebo B. "Také se vám mohou v době covidu hodit léky proti horečce, to znamená paralen nebo ibuprofen, a léky proti kašli," uvádí Dlouhý, který je spoluautorem doporučení pro domácí léčbu covidu-19 od České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP).

Pokud se nakažený léčí s covidem doma, je podle primáře také důležité při zhoršení zdravotního stavu včas zavolat záchrannou službu. "Je to buď schvácenost, únava, dehydratace. Už to prostě nedávám. To je jednoduché kritérium," vysvětluje Dlouhý. "A poté je to situace, kdy se mi těžko a špatně dýchá," dodává.

Pro takové chvíle doporučuje mít v domácnosti po ruce takzvaný oxymetr, který sleduje hladinu kyslíku v krvi. "Díky tomu máte naprosto přesně změřené, jestli máte ještě takovou hodnotu, při které můžete být v klidu, anebo pokud vám klesne okysličení pod 93 procent, tak to už je alarmující. A pokud se to děje několikrát za sebou, tak byste měli určitě volat svého lékaře, případně záchranku," uvádí Dlouhý.

Primář také v případě nakažení koronavirovou infekcí varuje před užíváním antibiotik. "Covid je způsobený virem, takže na něj antibiotika nepůsobí," podotýká Dlouhý, který je předsedou Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP. "Už dobře víme, že na počátku covidu v těle žádná bakteriální infekce, na kterou by zabrala antibiotika, není. Takže je zbytečné, a dokonce i škodlivé je brát," dodává.

Velký posun v léčbě covidu-19 vidí mj. i v možnosti podávání monoklonálních protilátek. "Před rokem jsme říkali lidem, zůstaňte doma pod peřinou, protože stejně vám nemáme co nabídnout. Dneska říkáme něco jiného, protože už máme ten nástroj - máme známé monoklonální protilátky," uvádí Dlouhý.

Ty jsou určeny pro nemocné, u kterých je vysoké riziko těžkého průběhu onemocnění covid-19 - čili například pro pacienty s nadváhou, cukrovkou, onkologickým onemocněním nebo po transplantaci. "V takovém případě je potřeba rychle vědět, že infekci covid-19 mám, a kontaktovat svého ošetřujícího lékaře," dodává primář.

Podívejte se na video z pořadu Život v pandemii v úvodu článku, kde Dlouhý také uvádí, jaký nový léčivý přípravek by mohl pomoci v léčbě covidu-19.