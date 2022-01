Je to rýma a pandemie s ním skončí. Mýty o omikronu ovládly mediální prostor

Regionální kancelář Světové zdravotnické organizace (WHO) pro Evropu v minulém týdnu zveřejnila souhrn, v němž třídí nejčastější mýty a fakta o omikronu. Reaguje tím na nepřesné informace, které se v poslední době opakovaně šíří zejména na sociálních sítích. Jaké informace o omikronu považuje WHO za mylné? Pro Aktuálně.cz je představila Ludmila Hamplová, redaktorka Zdravotnického deníku.

Ve zveřejněném shrnutí WHO uvádí necelou desítku nejčastějších mýtů, které sestavila na základě sledování sociálních sítí, médií a nejčastějších dotazů v internetových vyhledávačích. Vysvětluje v nich například to, proč nelze variantu omikron považovat "pouze za běžné nachlazení".

"I to, že omikron je ve srovnání s předchozí variantou o něco mírnější, pořád neznamená, že tato infekce nemůže způsobit závažná onemocnění nebo, nedej bože, úmrtí," komentuje Hamplová zveřejněný dokument. "Viděli jsme to u předchozích variant, že každá z nich si vybírá a jde cíleně po lidech, kteří nejsou nějakým způsobem chráněni," dodává.

WHO například dále uvádí, že varianta omikron může kvůli své větší nakažlivosti a rychlému šíření stále znamenat vysokou zátěž pro zdravotnické systémy. "Měli bychom být rádi, pokud to nenastane, ale neměli bychom na to spoléhat. Měli bychom být samozřejmě připraveni," uvádí Hamplová.

Podívejte se na video z pořadu Život v pandemii v úvodu článku, kde Hamplová představuje další mýty a fakta.