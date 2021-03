Ivermektin je Babišova hra. Doma si s ním můžete ublížit, říká novinářka

Zatím nelze říct, jestli je ivermektin skutečně účinná léčba proti covidu-19. Klinické studie na dostatečném množství pacientů doposud neproběhly. V Česku je to především součást politické hry Andreje Babiše a Jana Hamáčka. A představa, že premiér nebo ministr vnitra kdekoliv rozhoduje o tom, jak se budou léčit pacienti, je velmi absurdní a nebezpečná, říká novinářka Ludmila Hamplová.

Redaktorka Zdravotnického deníku Hamplová zdůrazňuje, že prozatím je k dispozici jen několik dílčích studií ohledně účinků léku ivermektin při léčbě covidu-19. Ty ale podle ní mají několik zásadních nedostatků, jakým je například nedostatečné množství zkoumaných pacientů.

"Je potřeba trochu zchladit a podívat se na to, jestli daný lék skutečně funguje. A to my v tuhle chvíli nevíme," zdůrazňuje Hamplová. "A tady se ještě zároveň setkáváme se situací, kdy premiér Andrej Babiš aktivně využil obrovský zájem veřejnosti a hlad po rychlém a zlomovém řešení velmi náročné krizové situace a vytvořil kouřovou clonu, když se nechal vyfotit s krabicí léků a s velkou pompou to oznámil," dodává.

Ivermektin se běžně využívá u lidí i zvířat při léčbě parazitárních onemocnění. Hamplová ale varuje před tím, aby se lidé snažili sami tento lék získávat a následně ho užívali. "Je to také do určité míry hra, kterou využívá poslanec Volný. Tímto způsobem své fanoušky vybízí, aby si sami nejrůznějšími způsoby tento přípravek sháněli a užívali ho," uvádí novinářka.

Pokud si ale někdo ivermektin naordinuje sám, může podle Hamplové dojít k poškození lidského zdraví. "Velmi často pak lidé překračují doporučené dávkování nebo ho odhadnou podle toho, kolik váží kůň a kolik oni," podotýká Hamplová. "Opravdu to není dobrý nápad, protože si můžete ublížit," dodává.

V tomto týdnu dostala deset tisíc balení léku ivermektin Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Nemocnice už lék vyzkoušela u několika desítek pacientů s těžším průběhem covidu-19. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky by tento experimentální lék mohli v budoucnu podávat i praktičtí lékaři. Státní ústav pro kontrolu léčiv ale už dříve prohlásil, že zatím nemá k ivermektinu dostatek informací na to, aby jej mohl k léčbě covidu-19 doporučit.

Podívejte se na video z pořadu Život v pandemii v úvodu článku.