První ministr bez tváře. Škodí Blatnému, že spousta lidí neví, jak vypadá?

To, že ministr Jan Blatný má na sobě neustále respirátor, je správně. Vysílá tím k veřejnosti důležitý signál. Hodně lidí kvůli tomu sice nezná jeho obličej, ale to nepovažuji za problém. Politici by měli roušky a respirátory nosit i v situacích, kdy to není dle vládních nařízení nezbytně nutné. Ministr by měl jít příkladem, říká pro Aktuálně.cz Karel Komínek, expert na politický marketing.

3:11 Život v pandemii: Druhá vlna - expert na politický marketing Karel Komínek | Video: Kristýna Pružinová, Jakub Zuzánek