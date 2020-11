Profesor Urbánek: Varuji před vlnou rakovin a žloutenek. Lidé se bojí chodit k lékaři

Lidé by neměli zanedbávat testování i na jiné viry, než je pouze SARS-CoV-2. Například u žloutenky typu C zvyšuje její včasné odhalení šanci na vyléčení. Problém je nyní v tom, že se lidé bojí navštívit lékaře. Tento strach musí nepochybně vést k poklesu koloskopií, což je zákrok k prevenci vzniku rakoviny konečníku a tlustého střeva, říká pro Aktuálně.cz hepatogastroenterolog Petr Urbánek.

"Hepatitida C je takový tichý zabiják," uvádí profesor Urbánek z Interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice. "Největší zrada je v tom, že je to onemocnění, které probíhá celou řadu let, možná i desetiletí zcela bezpříznakově anebo jsou ty příznaky tak nevýrazné, nespecifické, pomalu se vyvíjející a nízké intenzity, že uniknou pozornosti pacienta," dodává hepatogastroenterolog.

Strach lidí navštívit v současnosti jakékoliv zdravotnické zařízení podle něj vede k poklesu preventivních prohlídek. "Pacienti, kteří mají při hepatitidě C jaterní cirhózu a byli vyléčeni z této infekce, mají určité riziko vzniku primární rakoviny jater. Zase je na to určitý systém, jakým způsobem tyto pacienty hlídat a zvát je na preventivní vyšetřování. A z vlastní zkušenosti vidím, že takoví pacienti se k nám v daném intervalu nedostavují," dodává Urbánek.

