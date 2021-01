Zažívá Česko poslední vlnu epidemie? Biochemik Trnka varuje před brzkým rozvolněním

Virus určitě nezmizí a bude se ještě nějakou dobu v populaci šířit, v tomto smyslu bych nebyl tak optimistický, nějaké druhy vln ještě pár měsíců uvidíme, říká pro Aktuálně.cz biochemik Jan Trnka ze 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Nynější poklesy nakažených nejsou tak výrazné a nelze odhadnout, kdy se dostaneme například ke stovkám nakažených denně, vysvětluje.

Podle dat Centra pro modelování biologických a společenských procesů (BISOP), se kterým Trnka spolupracuje, je pravděpodobné, že počty nakažených jsou vyšší než oficiální čísla ve statistikách. "Kolikrát jsou vyšší, záleží na tom, jak jsou modely postavené. Úplně přesné číslo v tuto chvíli vědět nemůžeme," vysvětluje Trnka.

"Rozhodně bych neříkal, to je skvělé, že tolik lidí už bylo nakaženo. Na získání imunity tím, že onemocním, bych nesázel, protože dopady onemocnění jsou v mnoha případech velmi závažné a tragické," dodává.

Podle Trnky je důležité se zaměřit na to, za jakých okolností mohou případy nakažených začít opět stoupat. K tomu by mohlo dojít buď s rozvolňováním opatření, nebo rozšířením nakažlivějších mutací. "Byl bych hrozně rád, kdybychom se mohli otevřít a dělat všechno jako před epidemií, ale to v tuto chvíli není možné. Spíš to vidím tak, že může nastat situace, kdy bude potřeba opatření ještě zpřísnit," dodává.

