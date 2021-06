Přitvrdí sankce a stačí SMS o covidu? Mluvčí hygieny o kontrolách v hospodách

Ve Středočeském kraji jsme jako hygiena provedli přibližně 200 kontrol od té doby, co jsou restaurační zařízení znovu otevřena. Z toho zhruba v 80 případech jsme zjistili pochybení v mimořádných opatřeních proti šíření koronaviru. Navyšovat frekvenci kontrol ale neplánujeme, uvádí pro Aktuálně.cz Dana Šalamunová, tisková mluvčí Krajské hygienické stanice ve Středočeském kraji.

Kontroly v restauracích probíhají podle Šalamunové ze strany hygienických stanic každý den. "Co se týká frekvence a způsobu kontrol, tak se pro nás teď nic nezměnilo. Restaurace kontrolujeme průběžně, a to z hlediska, které nám ukládá zákon o ochraně veřejného zdraví. Teď se k tomu samozřejmě přidružila i mimořádná opatření, potom, co se otevřely zahrádky a vnitřní prostory," vysvětluje mluvčí.

Bloková pokuta při nedodržování mimořádných opatření se může pohybovat až kolem 10 tisíc korun. Hygienici a policisté ji mohou udělit jak provozovatelům zařízení, tak i hostům. "Ve správním řízení poté můžete dostat pokutu až tři miliony korun. Ale to je opravdu strop. V praxi to obvykle bývají menší částky," komentuje Šalamunová.

Podle ní je současný počet kontrol v restauračních zařízeních ze strany hygienické stanice v kraji dostatečný. Jejich frekvenci neplánují navyšovat ani po pondělním otevření vnitřních prostor restaurací.

Od minulého týdne ale začala hygienikům po celém Česku v kontrolách více pomáhat policie. Požádala o to hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Podle ní je poměr pochybení v dodržování opatření proti šíření koronaviru stále vysoký. Jen v minulém týdnu zkontrolovala hygienická služba po Česku 800 návštěvníků restaurací. Pochybení našla u 90 z nich.

