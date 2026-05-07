„Živila jsem děti sama.“ Mrázová hájila byt i pozemek, místo detailů vsadila na emoce

„V obecním bytě jsem 18 let, z toho devět let v pozici samoživitelky.“ Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) ve čtvrtek předstoupila před novináře, aby vysvětlila své kauzy kolem levného obecního bytu a údajných černých staveb na pozemku v Bílině. Místo detailních odpovědí ale nabídla především dlouhou emotivní zpověď o složitém rodinném životě, bývalém manželovi i nemocném partnerovi.
Ministryně dorazila na tiskovou konferenci s viditelnou snahou ukázat i svou lidskou stránku. Než se ale vůbec dostala k samotným kontroverzím, pustila se do detailního vyprávění vlastního životního příběhu. Popsala rozpad dvou manželství, finanční problémy i období, kdy podle svých slov sama živila dva syny a počítala každou korunu.
„Byla jsem samoživitelka. Dostávala jsem alimenty sto korun denně na dítě. Byt byl jednou z našich mála životních jistot,“ líčila Mrázová, která byla během tiskové konference několikrát na pokraji slz. Celý úvod brífinku tak působil spíš jako osobní zpověď než krizová komunikace ministryně, která vysvětluje podezření z protiprávního jednání v několika kauzách.
Právě k nim se přitom dostala až po dlouhých desítkách minut. A i tehdy spíše opatrně. Opakovala, že objekty na jejím pozemku nejsou černé stavby v pravém slova smyslu, protože nejsou pevně spojeny se zemí. Přiznala ale nedůslednost a slíbila, že vše uvede do souladu s pravidly.
„Kvůli zdravotním indispozicím manžela jsem neměla čas tyto objekty řešit,“ vysvětlovala s tím, že muž měl závažné onkologické onemocnění a musela s ním docházet na chemoterapii a další vyšetření.
Smůla na muže
Podobně emotivně hájila i své dlouholeté bydlení v obecním bytě v Bílině s údajným nízkým nájmem. Zmínila, že město nechce obecní byty pouze pro sociálně slabé, ale také pro „normální pracující lidi“. Zároveň ale dala jasně najevo, že se bydlení vzdávat nehodlá, protože chce žít se svým manželem.
„Vzhledem k tomu, že můj manžel má v tom bytě domov, žije tam 20 let a váží se k němu vzpomínky, nebudu ho nutit, aby tento byt opustil. Já v bytě nemám žádný nájemní vztah, jsem pouze osoba v tomto bytě žijící, takže já tento byt neopustím,“ prohlásila ministryně.
Chce prý zůstat se svým partnerem. „Opravdu jediné, na co jsem neměla štěstí ve svém životě, byli muži. Já to přiznávám. Prošla jsem si dvěma rozchody, opravdu složitým obdobím a jsem vděčná za svého manžela a neopustím ho kvůli tomu, že žije v městském bytě,“ dodala Mrázová.
O bývalém manželovi mluvila jako o člověku, který rodinu finančně nepodporoval. „Manžel se nikdy nepodílel na placení alimentů ani žádných dalších výdajů,“ řekla.
Během vystoupení si několikrát rýpla také do Pirátů a bývalého ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Odmítla například, že by její situace měla cokoliv společného s připravovanými změnami stavebního zákona, které její resort připravuje.
Ani závěrečná část určená pro dotazy novinářů ale nepřinesla o moc konkrétnější odpovědi. Mrázová často vracela debatu zpět ke svému osobnímu příběhu a pocitu křivdy. Emocí tak bylo na tiskové konferenci výrazně víc než detailních vysvětlení – a právě na ta přitom veřejnost i novináři čekali především.
Z klidné ministryně problém pro Babiše
Z původně nenápadné ministryně, která zprvu působila ve vládě spíš jako klidná technokratka, se image Mrázové rychle změnila. Dostala se totiž pod mediální palbu kvůli sérii kauz.
Největší pozornost vzbudilo zjištění, že Mrázová i po nástupu do vlády dál využívá městský byt v Bílině, kde roky starostovala. Podle serveru Seznam Zprávy za něj měla platit výrazně podprůměrný nájem, sama ministryně ale tvrdí, že jde o běžné nájemní bydlení a měsíčně platí 9300 korun.
Zároveň využívá ministerský apartmán v Salvátorské ulici v centru Prahy nedaleko Pařížské, kde mimo jiné dříve bydlela například Alena Schillerová (ANO). Kritici proto na její účet nešetří obviněními z papalášství. Ministryně se nicméně hájí, že na byt má ze zákona nárok a nic netajila.
Na jejím pozemku na okraji Bíliny také stojí údajně několik objektů, které podle serveru nejsou v souladu s územním plánem – jde tedy o takzvané černé stavby. Má jít o chatku, pergolu nebo karavan v lokalitě u lesa, kde podle úřadů není další rozvoj bydlení vhodný.
Sama řeší dodatečné povolování černých staveb
Sama Mrázová přitom na ministerstvu řeší změny stavební legislativy a chce zmírnit podmínky pro dodatečné povolování černých staveb. Ministryně se hájí tím, že pozemek koupila už s existujícími stavbami a předpokládala, že je vše legální. Zároveň uvedla, že nyní řeší narovnání právního stavu.
Do toho se navíc znovu otevřely i starší kauzy z Bíliny spojené s jejím bývalým manželem Romanem Schwarzem. Mrázová měla jako starostka údajně lobbovat za jeho podnikání a podepsat také zakázku, kterou získala firma jejího tehdejšího muže.
Kritiku v minulosti vyvolávala i hlučná diskotéka uprostřed sídliště, kterou Schwarz provozoval. Ministryně ale odmítla, že by kdy zneužila veřejnou funkci k osobnímu prospěchu.
A dusno je i na samotném ministerstvu pro místní rozvoj. Podle současných i bývalých zaměstnanců v resortu panuje nejistota, chaos a napětí. To veřejně popsal například romista a dokumentarista Lukáš Houdek, který upozornil na rušení pracovních míst, mimo jiné v Agentuře pro sociální začleňování, vyhazovy ze dne na den, nebo na údajně „mizernou komunikaci“ vedení.
To potvrzují i další zdroje. Podle Deníku N nechává Mrázová velkou část řízení resortu na svých náměstcích a zaměstnanci si stěžují, že je ministryně prakticky nedostupná. Někteří popsali první měsíce po jejím nástupu jako informační vakuum, kdy nevěděli, zda na úřadu zůstanou, nebo skončí. Vedení ministerstva však kritiku odmítá s tím, že náměstci pouze plní standardní roli a ministryně se účastní klíčových jednání.
Babiš se zatím své ministryně veřejně zastává. Obvinění, která v souvislosti s ní padají ve veřejném prostoru, označil za „totální blbosti“. „Zajímal jsem se a je to úplně v pohodě. Já stojím za paní Mrázovou,“ řekl v sobotu v rozhovoru pro TV Nova.
V zákulisí koalice ale podle informací Aktuálně.cz sílí nervozita z toho, že se z ministryně stává politická zátěž. A premiérovi logicky přidělává nechtěné vrásky – v záplavě kontroverzí kolem vládních partnerů z Motoristů a SPD si totiž chtěl štít ANO ponechat co nejčistší. I proto zřejmě Mrázová předstoupila před média.
