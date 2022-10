V Praze začal summit lídrů 44 evropských zemí. Zástupci Ruska a Běloruska chybí

Městský soud v Brně dnes poslal v kauze manipulace s byty na radnici Brno-střed do vazby dva z osmi obviněných, a to místního politika ODS Otakara Bradáče a jednatele realitní kanceláře Zdeňka Červinku. Uvedli to státní zástupkyně Petra Lastovecká a Červinkův obhájce Pavel Hála. Bradáčův obhájce Jan Kovařík situaci nekomentoval. Zbylých šest obviněných je na svobodě. Policie udělala 28 domovních prohlídek a vyslechla 30 lidí.

Lastovecká novinářům potvrdila vzetí do vazby u obou obviněných, jinak ale situaci nekomentovala. Hála uvedl, že soud rozhodl o vazbě jeho klienta kvůli tomu, aby trestná činnost nepokračovala. Červinka podle Hály čelí obvinění z manipulace s byty v sedmi případech se škodou stovky tisíc korun. "Klient chce tomuto trestnímu řízení čelit, nehodlá nic skrývat. Přistupuje k tomu otevřeně. Usiluje o status spolupracujícího obviněného," řekl Hála. Policie podle něj bude nejspíš muset hledat důkazy na radnici.