Živě: Předvolební debata prezidentských kandidátů ke Studentským volbám

Kandidáti na prezidenta budou diskutovat v předvolební prezidentské debatě ke Studentským volbám. Po třinácté ji pořádá Člověk v tísni a jeho vzdělávací program Jeden svět. Debaty se zúčastní Pavel Fischer, Marek Hilšer, Petr Pavel a Josef Středula.

Z prezidentských kandidátů a kandidátek je mezi studenty nejpopulárnější bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. Hlas by jí dala skoro polovina středoškolských a vysokoškolských studentů. Někdejší vysoký představitel armády Petr Pavel by jako druhý získal asi čtvrtinu hlasů a bývalý premiér a předseda ANO Andrej Babiš na třetím místě jen kolem pěti procent. Vyplývá to z průzkumu společnosti GTS Alive.

Ze studentů starších 18 let chce téměř 90 procent k prezidentským volbám jít. "I když by reálná účast nakonec tak vysoká nebyla, i z dalších odpovědí v průzkumu se ukazuje, že mladým lidem rozhodně nejsou prezidentské volby lhostejné a že se mnozí z nich zamýšlejí, jakého prezidenta by vlastně chtěli," komentoval výsledky průzkumu ředitel GTS Alive Radek Schich.

Na názory studentů na kandidáty a na rozhodnutí, koho volit, mají podle průzkumu největší vliv informace z médií, které jako nejvlivnější zmínilo skoro 29 procent dotázaných. Asi 26 procent studentů pak uvedlo, že největší vliv mají kampaně kandidátů. Zhruba pro 12 procent studentů je nejvlivnější názor rodičů či jiných příbuzných a pro 11 procent informace ze sociálních sítí.