Živě: Jsme připraveni na předčasné volby, vzkazují komunisté. Podle ODS Babiš zavedl zemi do krize

Šéf ODS Petr Fiala kritizuje vyjednávání Andreje Babiše (ANO) o sestavení vlády, které včera zkrachovalo s ČSSD. "Předseda ANO zavedl Českou republiku do politické krize. Buďto není skutečně schopen sestavit vládu podle pravidel parlamentní demokracie, nebo - a to je pravděpodobnější - vodí za nos veřejnost i prezidenta republiky, protože mu o žádnou jinou než jeho jednobarevnou vládu ani nejde," napsal Fialas tím, že pokud Babiš není schopen nebo ochoten sestavit řádnou vládu s většinovou podporou sněmovny, pak má dostat příležitost někdo jiný. "Ztratili jsme téměř 6 měsíců, kdy se předseda ANO snažil přesvědčit veřejnost, že takovýto stav je normální, a že si na to máme zvyknout. Ale toto normální ve skutečnosti není," soudí Fiala.