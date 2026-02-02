Přeskočit na obsah
2. 2.
ŽIVĚ: Aktuálně z Knihovny Václava Havla: Česko jako demografická rozbuška

Aleš Vojíř,Veronika Rodriguez

Česko se blíží do momentu, kdy v populaci skokově naroste počet nemohoucích seniorů. Stát přitom pro ně nemá dostatek míst v zařízeních, kde by se o ně starali profesionálové. Řešení: budou se o ně starat příbuzní či sousedé, kteří za to dostanou zaplaceno.

Kurz Krav Maga pro seniory
Senior. Ilustrační foto.Foto: Jakub Plíhal
„Není na co čekat, musíme jednat hned. Jinak nás postihne demografická katastrofa,“ varuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Česko se totiž blíží do momentu, kdy v populaci skokově naroste počet nemohoucích seniorů, ukázala historicky první analýza dat na sociálně-zdravotním pomezí.

Postavit dost zařízení, kde by se o seniory starali profesionálové, se přitom nestihne. „Pokud bychom chtěli pro všechny tyto potřebné lidi postavit nějaké zařízení, museli bychom tady v krátké době vybudovat kolem 64 domovů o 500 lůžkách. Což je jako otevřít deset nových fakultních nemocnic,“ dodává Dušek.

Politici už proto přemýšlejí, co s tím. A jedno řešení našli: stát by mohl péči seniorům zajistit tak, že za ni zaplatí jejich příbuzným. Dnes si totiž řada lidí svého seniora vzít domů nemůže. Při ztrátě zaměstnání přijde v průměru o 275,5 tisíce korun ročně. Stát by proto lidem tuto ztrátu do jisté míry vykompenzoval. Podobně to funguje i v jiných zemích Evropy – například ve Velké Británii nebo v některých spolkových zemích Německa.

Jaká jsou další možná řešení? Už s tím stát začal něco dělat? Kolik miliard to bude Česko stát? A jak se to promítne například do trhu práce?

O tématu budou v Knihovně Václava Havla diskutovat Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky, Aleš Juchelka, ministr práce a sociálních věcí, Marian Jurečka, bývalý ministr práce a sociálních věcí, a Lenka Mikletičová, krajská koordinátorka pomoci z odboru sociálních věcí Kraje Vysočina.

