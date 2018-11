Fotka Zimoly už v Lidovém domě nevisí, jeho pravomoci přebírá exprimátor Brna Onderka

Pravomoce Jiřího Zimoly, který ve středu rezignoval na post prvního místopředsedy ČSSD, převzal v pátek odpoledne bývalý primátor Brna a poslanec Roman Onderka. Po asi hodinovém jednání špiček ČSSD v Lidovém domě to oznámil předseda sociální demokracie Jan Hamáček.

"Politické grémium pověřilo zastupováním statutárního místopředsedy ČSSD místopředsedu Romana Onderku," uvedl Hamáček. "Je to spíše formální věc, protože je třeba mít někoho, kdo je schopný zastoupit předsedu, pokud bude například mimo republiku a bude třeba udělat nějaký právní úkon," dodal.

Sociální demokracie zvolila podobný model jako po odchodu Bohuslava Sobotky, kdy ČSSD vedl Milan Chovanec a Jan Hamáček ho zastupoval, když bylo třeba podepsat nějaké rozhodnutí.

"Bezesporu mi nějaká práce přibude, ale to zvládnu," komentoval novou pozici Onderka s tím, že vedení strany je schopné situaci do sjezdu zvládnout. Právě na sjezdu ČSSD příští rok v březnu budou sociální demokraté volit své nové vedení.

Pardubický hejtman a místopředseda Martin Netolický ohledně přerozdělení kompetencí po Zimolovi žertoval a narážel na výsledky působení tohoto bývalého druhého nejvýznamnějšího muže ve vedení. Rozdělení pravomocí podle něj mnoho času nezabere. "Pan kolega sice vytvářel dojem, že je nejpracovitější, nicméně máme trochu jiné zkušenosti. Takže myslím, že debata o těchto kompetencích bude velmi rychlá," řekl s nadsázkou před začátkem jednání grémia sociální demokracie.

Zimolu pak Netolický přirovnal k Napoleonovi, který svého času sjednotil Evropu - ale proti sobě. "Jiří Zimola se zapíše do dějin sociální demokracie jako jeden ze sjednotitelů v době 140. výročí ČSSD, a to je určitě dobré, protože všichni víme, že jedním z největších sjednotitelů Evropy byl Napoleon," řekl po schůzce pardubický hejtman.

Zimola byl kritizovaný za to, že negativně hodnotil jak vedení ČSSD, tak třeba i složení vlády nebo program strany. Jeho portrét mezi špičkami sociální demokracie už v recepci Lidového domu nevisí, na jeho místě zbyl prázdný hřebík. I po rezignaci však Zimola hodnotí své kolegy negativně. Hamáček ho nepřímo vyzval k tomu, aby si výtky nechal na uzavřená vnitrostranická jednání.

.@jirizimola už v Lidovém domě nevisí. Zbyl tu po něm prázdný hřebík. pic.twitter.com/uzuqrjC64W — Kateřina Frouzová (@KaterinaFrouz) November 9, 2018

"Naší hlavní odpovědností je působit ve vládě, prosazovat náš program. Odmítám, abychom se utápěli v nějakých vnitrostranických diskusích a hádkách, to naše voliče nezajímá," upozornil Hamáček s tím, že by členové spolu neměli diskutovat přes média. "A takto to budu vyžadovat po všech členech sociální demokracie," řekl předseda ČSSD.

Zimola rezignoval ve středu odpoledne potom, co své rozhodnutí oznámil předsedovi Hamáčkovi a prezidentovi Miloši Zemanovi. Ve funkci byl necelých devět měsíců.

Svůj odchod vysvětlil tím, že se mu ve straně nedařilo prosadit změny, které požadoval. Vadilo mu také, jaké ministry Hamáček vybral do vlády nebo jak vypadala komunální kampaň. "Zlomový okamžik bylo jednání ústředního výkonného výboru v Hradci Králové, kdy mi většina řekla, že nemá stejný názor jako já," uvedl v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Většina členů z předsednictva i širšího vedení z ústředního výkonného výboru (oba stranické orgány zasedaly v Hradci Králové před dvěma týdny) Zimolu na svých jednáních ostře kritizovala, prakticky nikdo se bývalého jihočeského hejtmana nezastal.

Zimola prosazuje návrat k tradiční tváři ČSSD a patří spolu s exhejtmanem Michalem Haškem mezi příznivce prezidenta Miloše Zeman, strana se však chce stát moderním levicovým proevropským politickým uskupením. Kolegům na Zimolovi vadí, že kritizuje vedení strany a tím ji ještě více štěpí na znesvářené názorové proudy. Vadilo i to, že Zimola požadoval výměnu některých ministrů.

Po odchodu z pozice místopředsedy své výhrady Zimola nezmírnil. V rozhovoru pro Aktuálně.cz prohlásil, že by někteří členové měli ze strany odejít. "Ano - jsem kritický vůči některým lidem a budu rád, když se jich sociální demokracie zbaví. Jestli na to strana nebude mít sílu, tak mám obavu, že to bude konec sociální demokracie," uvedl Zimola s tím, že zatím na post předsedy kandidovat nechce. ČSSD si nové vedení bude volit příští rok na jaře.