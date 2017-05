ČSSD vyškrtla Zimolu z kandidátky. Systematická likvidace oponentů, reaguje exhejtman

AKTUALIZOVÁNO před 12 minutami

V podzimních parlamentních volbách se na jihočeské kandidátce ČSSD neobjeví jméno Jiřího Zimoly. Exhejtmana špičky sociální demokracie vyškrtly z kandidátky, přestože sám žádal, aby byl aspoň na posledním místě. Sám předseda ČSSD Bohuslav Sobotka se už před jednáním grémia vyjádřil proti tomu, aby Zimola kandidoval. "Podle mého názoru má Jiří Zimola vážný reputační problém," řekl Aktuálně.cz. Větší štěstí měla náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová, kterou vedení ČSSD posunulo z pátého místa pražské kandidátky na třetí.

Praha - Jiří Zimola, jeden z nejúspěšnějších regionálních politiků ČSSD a také jeden z hlavních kritiků předsedy Bohuslava Sobotky, se ocitá minimálně na určitý čas mimo politiku. Vedení sociální demokracie totiž v pátek odpoledne rozhodlo, že Zimola nebude na kandidátce Jihočeského kraje pro parlamentní volby. Předsednictvo ho vyškrtlo.

Predsednictvo CSSD schvalilo kandidatni listiny ve zbyvajicich krajich. Jiri Zimola byl vyrazen z jihoceske kandidatky. pic.twitter.com/9RMdITIXx6 — ČSSD (@CSSD) May 19, 2017

Podle Sobotky byly hlavním důvodem vysoké manažerské odměny v Jihočeských nemocnicích, které pod Zimolu spadaly.

"Předsednictvo se shodlo, že nechceme, aby problémy, které vedly k odstoupení Jiřího Zimoly z funkce hejtmana, zatěžovaly kandidátku ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny a zatěžovaly volební kampaň," prohlásil Sobotka.

Zimola vyhrál pro stranu na jihu Čech třikrát volby a získal mnoho preferenčních bodů. Před několika týdny se byl ale nucen vzdát postu hejtmana, protože ztratil podporu tehdejšího koaličního partnera hnutí ANO.

Pád odstartovala chata

Zimola se dostal do problémů letos v březnu kvůli tomu, že si nechal postavit chalupu na Lipně od svého kamaráda Martina Bláhy, který byl zároveň ředitelem krajského zdravotnického holdingu Jihočeské nemocnice. Navíc vyšlo najevo, že také díky Zimolovi pobíral Bláha vysoké manažerské odměny a plat. Zimola s odkazem na audit a další dokumenty tvrdí, že se nedopustil žádného prohřešku, a není tedy důvod k tomu, aby nemohl být na kandidátce.

"Pro nás bylo skutečně nepřijatelné, jestliže v Jihočeském kraji v rámci systému řízení nemocnic byl vytvořen mechanismus, který umožňoval manažerům těchto nemocnic pobírat až sedmimilionové roční odměny. To je v příkrém rozporu s politikou ČSSD a s našimi zásadami, které prosazujeme. To by hlavní důvod, proč jsme se rozhodli vyřadit Jiřího Zimolu z kandidátní listiny," uvedl Sobotka.

Jiří Zimola už zareagoval na rozhodnutí vedení na sociálních sítích, kde Sobotku varoval, že se mu může úplně rozpadnout kandidátka v jižních Čechách.

"Dlouhodobě se uvnitř strany odehrává systematická likvidace názorových oponentů, jejímž výsledkem je nejnižší procento popularity u voličů za celou historii strany. Nepřekvapilo by mě, kdyby ČSSD kandidátku u nás na jihu prostě nepostavila," napsal Zimola. Sobotka následně tvrdil, že se ČSSD podaří kandidátku postavit.

V Praze zatím dva lídři, Ludvík a Dolínek

Vedení ČSSD zásadně změnilo v pátek odpoledne i pražskou kandidátku, když posunulo na třetí místo náměstkyni ministra zdravotnictví Lenku Tesku Arnoštovou. Tím vyšlo vstříc ministrovi zdravotnictví Miloslavovi Ludvíkovi, který před časem hrozil rezignací z kandidátky, pokud Arnoštová nebude na vyšší pozici. Metropole tak bude v Česku výjimkou, o post lídra se tu ve stranickém referendu utká právě Ludvík a náměstkem primátorky Petrem Dolínkem.

"Lenku Tesku Arnoštovou jsme posunuli z pátého místa na třetí místo kandidátky tak, aby byla na viditelnější pozici jako první žena, která je zařazena na kandidátce v Praze," podotkl předseda strany.

Potíže způsobil souboj mezi sociálními demokraty v hlavním městě, které reprezentují především dvě křídla vlivných členů - jedno kolem europoslance Miroslava Pocheho a náměstka Petra Dolínka, druhé zastupuje právě Ludvík s náměstkem ministra vnitra Petrem Hulinským. Každé křídlo původně předložilo vlastní kandidátku, hlavní spor nastal o umístění Ludvíkovy náměstkyně Lenky Tesky Arnoštové. Ludvík ji chtěl na druhém místě, zatímco Poche ji posunul na spodnější místo kandidátky.