Zima se nevzdává. Teplé slunečné dny razantně vystřídá chlad, déšť a nakonec i sníh

Začátkem týdne bude v Česku jasno a někde až 18 stupňů. Pak ale teploty podle meteorologů prudce klesnou skoro k nule a může i v nižších polohách sněžit.
Zatímco v pondělí a v úterý bude ještě nad našimi hlavami převládat polojasná obloha s odpoledními teplotami kolem 14 °C i více, ve středu přes naše území přejde výrazná studená fronta, která přinese ochlazení, uvádí ve své předpovědi Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). K tomu se přidá déšť, na hory a od západu postupně i do středních poloh sněžení.
V pátek bude přes den pouze jeden až šest stupňů nad nulou.
V druhé polovině týdne bude převládat zatažená obloha, poznamenali meteorologové. Ranní teploty se budou pohybovat kolem 1 °C, odpolední teploty pouze kolem 5 °C. "Pocitová teplota však bude ještě nižší, a to díky čerstvému severozápadnímu až severnímu větru," uvádí dále ČHMÚ. O příštím víkendu by mělo zejména v Čechách částečně ubývat oblačnosti a měla by růst i teplotní maxima.
V noci mohou teploty po celý týden klesat k nule, nebo i několik stupňů pod nulu. Nejchladnější bude asi noc na pátek, kdy mohou teploty klesnout až na minus tři stupně.
Velká nejistota zatím panuje v předpovědi množství srážek. Zatímco britský model ECMWF a kanadský model GEM předpovídají do východní poloviny našeho území od čtvrtka do neděle velmi vydatný déšť s úhrny i přes 100 mm, od středních poloh pak sněžení, americký model GFS a německým ICON předpovídají pouze ojedinělé přeháňky. "Nelekejte se tak předpovědí ve vašich mobilních aplikací, situace je stále velmi nejistá," dodává ČHMÚ.
