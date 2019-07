Židovská federace loni evidovala 347 antisemitských incidentů, většinu na internetu

Zatímco v roce 2009 zaznamenala federace 28 antisemitských incidentů, v roce 2013 už jich bylo 169 a o dva roky později 221. Na internetu se podle ní dlouhodobě zvyšuje počet publikovaných antisemitských článků, příspěvků na sociálních sítích, anonymních komentářů a diskusních příspěvků.

"Antisemitské projevy nenávisti na internetu tvoří necelých 93 procent všech evidovaných incidentů," uvedla federace ke statistikám za loňský rok. Zmíněné příspěvky se podle federace tradičně objevují na webech extrémní pravice či na antiliberálních webech.

"Výraznou ideovou základnou pro antisemitské texty v České republice byly v roce 2018 také dezinformační platformy, často prokremelské, z nichž pochází přes 36 procent všech zaznamenaných incidentů," podotkla federace.

V internetových příspěvcích podle výroční zprávy obsahově dominovala lživá, vulgární nebo stereotypní tvrzení o Židech. "Velmi časté je šíření konspiračních teorií o mýtu světového židovstva, jeho kontroly nad médii, ekonomikou, vládami a dalšími veřejnými institucemi," upozornila výroční zpráva.

Nejvíce incidentů zachytila federace v květnu 2018, kdy projevy antisemitismu souvisely s přesunem amerického velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma a následnými nepokoji v pásmu Gazy.

"Česká republika však i nadále zůstává pro židovskou komunitu, ve srovnání s jinými státy ve středoevropském regionu i v západní Evropě, bezpečnou zemí," konstatovala federace. Násilné antisemitské incidenty podle ní jsou i nadále ojedinělé, loni se oba odehrály v Praze. V dubnu fyzicky napadl nový zaměstnavatel v hotelu svého zaměstnance a vulgárně ho urazil. V srpnu pak napadl taxikář cizince s jarmulkou.

Dále federace zaznamenala tři případy znehodnocení židovského majetku antisemitskými nápisy či symboly a devět incidentů spadajících do kategorie vyhrožování, obtěžování nebo urážky konkrétního člověka kvůli jeho skutečnému či domnělému židovství.

Podle zprávy ministerstva vnitra loni policie řešila 15 trestných činů s antisemitským podtextem, o 12 méně než v roce 2017.