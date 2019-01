Muž se zbraní a pod vlivem pervitinu přepadl obchod na Žižkově a znásilnil prodavačku

Pětadvacetiletý muž ve čtvrtek odpoledne přepadl s pistolí v ruce prodejnu oblečení v Praze na Žižkově a znásilnil prodavačku. Policie muže na místě zadržela. Pistole byla nefunkční maketa a muž byl pod vlivem pervitinu. Za znásilnění a loupež mu hrozí až deset let vězení.

Muž přišel do obchodu s pistolí v ruce a chtěl si vzít z pokladny peníze. To se mu nepodařilo, tak donutil prodavačku odejít do zázemí obchodu a začal ho prohledávat. Prodavačku poté s pistolí u hlavy znásilnil. Později se svlékl a začal si zkoušet různé oblečení, sdělil mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Událost v prodejně nahlásil majitel obchodu. Poté, co vstoupil do prodejny, mu jeho zaměstnankyně řekla, že ho nemůže obsloužit a prsty rukou naznačila zbraň. Muž pak před obchodem vytočil linku 158 a případ nahlásil.

Policisté do prodejny vstoupili a agresora našli schovaného v zadní místnosti za stolem. Muže zadrželi za použití donucovacích prostředků. Kriminalisté podají podnět na vzetí muže do vazby, o čemž bude rozhodovat soud.

