Zesměšnil bych se, odmítal loni Zeman milost pro Babiše. Nyní mu ji slibuje

Miloš Zeman před loňskou volbou prezidenta v České televizi prohlásil, že trestní stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) v žádném případě nezastaví, premiér se musí podle jeho tehdejšího vyjádření očistit sám. Názor nezměním, protože bych se tím zesměšnil, řekl tehdy. Ve čtvrtek Zeman uvedl, že kdyby bylo Babišovo stíhání v kauze Čapí hnízdo obnoveno, takzvanou abolici by v případě premiéra udělil.

"Proboha, v žádném případě ne, protože on sám se musí očistit. … Nezměním tento názor, protože bych se tím naprosto zesměšnil," řekl Zeman 25. ledna 2018 v debatě ČT se svým protikandidátem Jiřím Drahošem. Reagoval tím na dotaz moderátorky, zda by udělil Babišovi abolici a zda v této věci nezmění názor.

Na uvedený výrok z prezidentské debaty po Zemanových slovech, že nyní je rozhodnutý případné obnovené Babišovo stíhání zastavit, už ve čtvrtek upozornil deník Aktuálně.cz a začali jej také sdílet uživatelé sociálních sítí.

"Když se do toho už nebude vrtat, tak bude klid a budu rád. Kdyby se do toho vrtalo, tak prezident má ústavou dané právo abolice," řekl ve čtvrtek Zeman. "Pokud by to bylo nutné, a já věřím, že to nutné nebude, pak bych k tomuto ústavnímu kroku sáhl," dodal.

Podle prezidentova mluvčího to však není změna názoru. "Pan prezident názor nezměnil. Pokud by nebylo pravomocně trestní stíhání zastaveno, o abolici by nebyla řeč," napsal na Twitteru mluvčí Jiří Ovčáček.

Opoziční úderka a zdivočelí novináři se zesměšňují. Pan prezident názor nezměnil. Pokud by nebylo pravomocně trestní stíhání zastaveno, o abolici by nebyla řeč:



“Váhal bych o abolici před rozhodnutím obou státních zástupců, protože bych to pokládal za poněkud svévolné,” uvedl. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) September 20, 2019

Prezident podle Ovčáčka řekl, že před tímto rozhodnutím státních zástupců by s abolicí váhal. "Pokládal bych to za poněkud svévolné," podotkl. Nyní by ale pokračování trestního stíhání považoval za politické rozhodnutí.

Babiš tvrdí, že se žádný trestní čin nestal, a abolice proto nebude potřeba. "Vyjádření pana prezidenta je zbytečné, protože si myslím, že nic takového ani nemůže nastat. Vyvolává zbytečně vášně. Žádní politici by to teď neměli komentovat a měli by nechat konat justici," řekl předseda vlády v rozhovoru pro Rádio Impuls.

Případnou abolici podle ústavy musí spolupodepsat předseda vlády či jiný pověřený člen kabinetu. K tomu, zda by abolici pro sebe Babiš podepsal, se nevyjádřil.

Opoziční politici i zástupci koaliční ČSSD označili Zemanovo vyjádření za pohrdání právem, degradaci justice nebo důkaz toho, jak nehorázně se chová mocenské duo Zeman-Babiš.

Vše je v rukou nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana

Trestní stíhání premiéra a dalších obviněných zastavilo před týdnem Městské státní zastupitelství v Praze. Usnesení je pravomocné. Nyní ho dostane na stůl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který může rozhodnutí potvrdit, nebo zrušit. Na přezkoumání má tři měsíce.

Nejvyšší státní zastupitelství v pátek uvedlo, že vyjádření prezidenta Zemana nebude mít na postup nejvyššího žalobce při přezkoumávání zákonnosti zastavení trestního stíhání premiéra Babiše vliv. "Nejvyšší státní zástupce je v této věci vázán zákonem a také přesně podle zákona bude postupovat," řekl mluvčí státního zastupitelství Petr Malý.

Pražští žalobci vysvětlili zastavení stíhání tím, že společnost Farma Čapí hnízdo splňovala podmínky definice malého a středního podniku. Právě pro ně přitom byla určena padesátimilionová evropská dotace, kterou farma v létě 2008 získala.