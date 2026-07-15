Záběry jsou jednoznačné, Turek jel v odbočovacím pruhu rovně, má jasno Schillerová

Z pohledu kritiků Filipa Turka (Motoristé) je nynější dění kolem jeho dopravní nehody jednoznačné. Turek by měl skončit jako vládní zmocněnec a měl by zvážit i rezignace na mandát poslance. Když se ovšem deník Aktuálně.cz zajímal o názory jeho zastánců mezi Motoristy sobě i jinde, nejčastěji zaznívalo, že k žádnému trestu zatím důvod nevidí.
Čekání na Filipa Turka v kuloárech Poslanecké sněmovny by bylo ve středu den marné. Už dopředu bylo známo, že se jako poslanec z jednání dolní komory Parlamentu omluvil. Což nevylučovalo, že by mohl přijít – občas se stane, že i omluvení poslanci nakonec dorazí. To ale nebyl Turkův případ.
Nezbývalo tak než oslovit jeho kolegy z Motoristů sobě, zejména poslankyni Gabrielu Sedláčkovou, která ho zná nejlépe a je s ním nejvíce v kontaktu – ostatně také sedí v poslanecké lavici vedle sebe.
„Filip byl omluvený už dříve,“ hlásila hned na začátku rozhovoru, aby dala najevo, že Turkova omluva nesouvisí s dopravní nehodou, o které teď mluví celé země. Poslankyně uvedla, že s kolegou zatím osobně nemluvila, ale poslala mu okamžitě po zveřejnění informací o nehodě zprávu. „Zajímala jsem se hlavně o zdravotní stav jeho a dalších účastníků nehody. Jsem ráda, že jsou všichni zdraví,“ zdůraznila.
Z následujího povídání bylo zřejmé, že kdyby to bylo na ní, počkala by s jakýmikoli závěry do vyšetření nehody. „Jediné relevantní vyjádření pro mě bude samozřejmě vyjádření komisaře ze služby dopravní policie. Nelze určovat viníka, dokud není expertiza. Namísto, aby se řešila příčina a vyvozovaly důsledky, tak se to zase zvrhlo v osobní útoky na všechny strany,“ tvrdila.
„Třetí světovou“ by spustil i přechod Motoristů na červenou
Přitom dávala najevo, že postup premiéra Andreje Babiše (ANO), který po zveřejnění záběrů z nehody požaduje Turkovu rezignaci na post vládního zmocněnce pro Green Deal, se jí příliš nezamlouvá.
„Bohužel jedině politik nese vždy presumpci viny. Dočasné odstoupení Filipa Turka z pozice zmocněnce sice oceňuji, kladu si však otázku, jestli bude pan premiér požadovat odstoupení z funkce za každý přestupek každého politika,“ prohlásila s tím, že nemá ráda dvojí metr, který v tomto případě prý vidí.
„Domnívám se, že naše trojice – Petr Macinka, Filip Turek, ale i Ota Klempíř – by dokázala spustit ‚třetí světovou‘ i přecházením na červenou, zatímco u jiných se toleruje mnohem víc,“ podotkla ironicky.
Kritici počínání Filipa Turka poukazují na to, že podle nich porušil dopravní předpisy, když vjel do odbočovacího pruhu patrně proto, aby předjel auta stojící v koloně. Když najel do křižovatky, vrazil do houkajícího sanitního vozu převážejícího krev a biologický materiál. Ten se převrátil a jen těsně minul skupinku lidí u silnice. Jeho řidič utrpěl mnohočetná zranění.
Mluvil jsem s Filipem i premiérem, říká Macinka
Za Turkem stojí také předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka. Reportér Aktuálně.cz s ním mluvil ve středu odpoledne, kdy se nechtěl k případu podrobněji vyjadřovat a poskytl pouze stručné stanovisko.
Podle svých slov se o nehodě dozvěděl, když mu po jednání v Izraeli, kde zrovna jednal jako první zahraniční politik s novým ředitelem Mossadu, začaly na telefonu naskakovat stovky zpráv.
„Během jednání jsem mobil neměl. Potom jsem si volal s Filipem i s panem premiérem,“ sdělil Macinka, který podle svých slov za Turkem stojí. „Cením si toho, že z toho vyvodil osobní zodpovědnost a dal k dispozici svou funkci,“ řekl Aktuálně.cz.
Mezi Motoristy i dalšími příznivci Turka ale kolují názory a videa, podle nichž vina Turka není až tak jasná. Vyměňují si například posty, kde neznámý autor argumentuje tím, že řidiči s přednostním právem jízdy musí jezdit podstatně opatrněji a v křižovatkách musí zpomalit. Další z příznivců Turka tvrdí, že mluvil s dopravním policistou, který také poukazuje na rychlou jízdu řidiče.
„U nás je příkaz policejního prezidenta, že řidič může vjet na houkající majáky do křižovatky v rychlosti 20 kilometrů za hodinu až zastaví řidiči ve všech pruzích. A v případě Filipa Turka, kde šlo o nebezpečnou křižovatku, měl jet řidič s majákem ještě opatrněji,“ míní tento policista, jehož jméno Motoristé nechtějí sdělit.
Pokud jde ale o koaliční partnery Motoristů z hnutí ANO, všichni jednohlasně podporují postup premiéra vůči Turkovi. Například místopředsedkyně ANO a ministryně financí Alena Schillerová poukazuje na riskantní styl Turkovy jízdy. A řešení jeho politické budoucnosti nechává na Babišovi, který se patrně vyjádří k Turkovi po pondělním zasedání vlády.
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