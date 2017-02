Ženy po mateřské se budou učit o sociálních sítích a cloudu. Za 365 milionů z evropských fondů

před 2 hodinami

V Česku se nyní rozjíždějí kurzy, které mají pomoci k vyrovnání postavení žen a mužů na trhu práce. Ženy po rodičovské dovolené se budou například školit v tom, jak pokročily technologie nebo jak se zorientovat na trhu práce. Na projekty rozdalo ministerstvo práce a sociálních věcí z evropských fondů 365 milionů korun.

Praha - Odešly s dítětem na několik let na rodičovskou dovolenou a teď se chtějí vrátit do zaměstnání. Mezitím se ale technologie, které dříve v práci používaly, proměnily nebo je nahradily nové. Stejně tak se vyvíjela situace na trhu práce. S návratem by teď matkám měly pomoct kurzy placené z evropských peněz. Touto dobou se rozjíždějí a mohou se do nich hlásit ženy, ale i muži po celé republice.

Například jazyková škola Channel Crossings teď vybrala 12 matek, které bude zdarma školit mimo jiné právě v tom, jak při práci s počítačem používat cloud nebo jak si poradit s novými technologiemi. Přihlášené ženy musí pouze složit vratnou kauci. Podobně to funguje i u dalších pořadatelů.

"Setkáváme se i s tím, že matky chtějí podnikat. Zařazujeme proto školení, jak vytvořit webové stránky, upozornit na sebe prostřednictvím sociálních sítí, pracovat s grafickými programy a podobně," popisuje Zdeňka Havrlíková, která má projekt v jazykové škole na starosti. S vedením podobných kurzů má zkušenosti, firma je původně začala pořádat pro své zaměstnance a postupně je rozšířila i pro zájemkyně a zájemce "zvenčí".

Ministerstvo práce a sociálních věcí rozdalo na projekty podporující snadný návrat rodičů do práce zhruba 365 milionů korun z evropských fondů. Čerpají je většinou spolky, poradenské a školicí firmy nebo třeba okresní pobočky Hospodářské komory.

Zájem o pořádání kurzů výrazně převýšil rozpočet. "Přišlo 412 žádostí o celkovou podporu 1,4 miliardy korun. Nakonec získá podporu celkem 108 projektů," upřesňuje mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Petr Sulek. Kurzy a projekty cílí nejen na matky, ale na všechny lidi, kteří jsou na trhu práce ohroženi.

Podobně se matky kvůli snazšímu návratu do práce školí z evropských peněz i v jiných členských státech Evropské unie. "Česko je ale odlišné v tom, že má dlouhou rodičovskou dovolenou. Proto jsou v tuzemsku podobné projekty důležité," podotýká Radka Pospíšilová z ministerstva práce.

Horší je už jen Estonsko

Projekty mají pomoct ke srovnání podmínek na trhu práce, kde mají ženy rozdílné postavení než muži. Vypovídá o tom například fakt, že mezi jejich průměrným platem je v Česku 22% propast. V Evropské unii je na tom hůře už jen Estonsko. Ženy navíc často dostávají nižší odměnu než jejich mužští kolegové na stejné pozici.

Nejohroženější jsou na trhu práce právě matky vracející se do zaměstnání po mateřské. Statistiky z roku 2015 ukazují, že po ukončení rodičovské dovolené (tedy ve věku tří let dítěte) je mezi ženami bez maturity dokonce 28 procent nezaměstnaných, mezi těmi vzdělanějšími je nezaměstnanost 12%.

Snahy dostat ženy po rodičovské do práce vítá i šéf Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček, ale pochybuje o uplatnitelnosti absolventek kurzů. "Nevím ale, jestli takové kurzy mají správný dopad. Nejsem si jist, jestli by pro mě jako pro zaměstnavatele byl důvod k přijetí ženy to, že mi ukáže papír z kurzu. Myslím si, že by se ty peníze daly vyčerpat jinak - ze strukturálních fondů by se měli podpořit podnikatelé na venkově, řemesla, začínající podnikatelé nebo třeba rodinné firmy," myslí si Havlíček.

Podotýká, že například Asociace malých a středních podniků připravuje ze svých zdrojů návody, jak založit firmu, jak obchodně vyjednávat nebo jak si vést účetnictví. "Za poslední dva roky se ‘hlásí’ k podnikání jako osoby samostatně výdělečně činné desetinásobně víc žen než mužů. Je to specifické, něco se na trhu děje a my se na to snažíme reagovat," říká Havlíček.

autor: Adéla Skoupá