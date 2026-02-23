Ženy, které se dostaly až k Babišovi. Naléhavě ho prosily o pomoc kvůli trpícím dětem

Paní Katka a paní Monika o návštěvě u premiéra Andreje Babiše, se kterým řešily vážný problém ostrých sporů mezi bývalými manželi o přidělení dětí k výchově.
Když poslanci minulý rok schválili změnu zákona, která řešila rozvody manželů, už tehdy mnozí odborníci varovali: Bude to mít velmi negativní dopad na děti v rodinách, kde existuje domácí násilí. Tyto dopady emotivně popisují Monika Růt a Kateřina Horsinková, které volají po co nejrychlejší změně zákona. Ve své snaze se dostaly až k premiérovi Andreji Babišovi a ministrovi Aleši Juchelkovi.
„Víme o celé řadě případů, kdy u dětí vznikají traumata, která mají celoživotní následky. Bohužel, za současných zákonů má na péči o dítě nárok i rodič agresor, tyran či ten, kdo se dopouští sexuálního zneužívání. Chceme tomuto zamezit,“ upozorňuje Kateřina Horsinková, která zastupuje společně s Monikou Růt spolek Maják pro tebe.
Podle jejich slov není dne, aby jim nevolalo několik zoufalých žen a mužů, kteří zažívají bagatelizaci, dehonestaci a ignoraci od institucí. Jak říkají, děti končí ve střídavé a někdy i ve výlučné péči u rodiče, který dítě bere jako zbraň proti druhému rodiči.
„Situace je opravdu velmi vážná a vyžaduje rychlé řešení. Proto jsme rády, že jsme se mohly setkat s premiérem Andrejem Babišem a v tomto týdnu budeme jednat i s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou,“ uvedla Monika Růt, která popsala i setkání s předsedou vlády.
„Ze všeho nejvíce jsme mu vysvětlovaly, že současný opatrovnický systém nefunguje v nejlepším zájmu dětí a naopak má na děti velmi špatný dopad. Stavěl se k tomu pozitivně, řekl, že změny budou a že je chtějí i s Taťánou Malou,“ upřesnila Růt. Malá se jako poslankyně ANO i zmocněnkyně pro lidská práva o toto téma zajímá.
Podle Moniky Růt je zřejmé, že Babiš i Malá chtějí řešit hlavně postavení Orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), které podle nich nefungují. „Rádi by nad nimi udělali kontrolní orgán, aby případně OSPOD spadaly pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Aby mohlo v případě potřeby zasáhnout,“ vysvětlila.
Obě ženy vidí zásadní problém právě ve fungování tohoto úřadu, OSPOD podle nich nejsou schopné společně se soudy dostatečně posoudit situaci dětí při rozvodech. „Ty soudy vyhodnotí, že je to konflikt rodičů a že to dítě může zůstat u každého z rodičů padesát na padesát. A to je velmi špatně. Protože dítě žije neustále v traumatu, manipulaci, nátlaku,“ tvrdí Růt.
Společně se svou kolegyní navrhují, aby vnikly mezioborové týmy, které by řešily vysoce konfliktní spory mezi manžely. „V těchto týmech by byli psychologové, právníci, sociální pracovníci, lidé z praxe. Ulevili by i soudům a OSPOD, komunikovali by s nimi, stejně jako s dalšími institucemi i s policií,“ říkají obě ženy.
Babiš i ministr spravedlnosti slibují změny
Andrej Babiš skutečně chystá změny, nebo přinejmenším o nich mluví. Například na letošním sněmu hnutí ANO avizoval, že se na změnách domluvil s ministrem Juchelkou.
„My do dvou let zřídíme úřad sociálně-právní ochrany dětí, a ten se bude jmenovat USPOD,“ oznámil Babiš, který delegátům sněmu vysvětloval, proč to chce udělat. „Protože Aleš metodicky řídí ty OSPOD, ale ty obsazuje komunál. A my, když chceme něco udělat, tak to musíme mít pod sebou,“ řekl Babiš. Jinými slovy chce, aby na kvalitu úřadů „dohlíželo“ právě ministerstvo.
Co z toho nakonec bude, to se teprve uvidí. Babišova slova ale minimálně svědčí o tom, že nějakou změnu chce a že se bude týkat ochrany dětí.
Že by změny skutečně mohly přijít, je navíc zřejmé z nejnovějších vyjádření ministra spravedlnosti za ANO Jeronýma Tejce. Když tento měsíc dostal ve sněmovně dotaz na téma rozvodů a jejich následků, sdělil, že dosavadní zákon má vážné nedostatky. „Do léta proto předložíme do připomínkového řízení vládní návrh novely, která upraví nejproblematičtější části zákona,“ slíbil a řekl, co chce upravit:
„Pokud se jeden z rodičů dopouští domácího násilí, soud by měl mít povinnost tuto skutečnost zohlednit a zvážit odpovídající zásah do rodičovské odpovědnosti,“ sdělil mimo jiné s tím, že jiná pravidla musí být také u vysoce konfliktních rozvodů. Podle svých slov chce lépe chránit děti před dopady těchto sporů.
Tejc také mluví o legislativní změně, která povede k lepší spolupráci OSPOD, policie, psychologů, státního zastupitelství a soudů. Rozhodující má být nejlepší zájem dítěte. „Chceme přesněji vymezit tento pojem, aby byl skutečně ve prospěch dětí, ne jen formální frází,“ avizuje.
Co a jak by se mohlo změnit, bude možná jasnější příští měsíc, kdy se k tomuto tématu uskuteční kulatý stůl v Senátu. Svolává ho senátorka Hana Marvanová, která rovněž volá po změnách.