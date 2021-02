Ženy, které nechodí na gynekologické prohlídky, dostanou samoodběrové sady

Ženy ve věku 50 až 65 let, které nechodí pravidelně na preventivní gynekologické prohlídky, budou od úterý dostávat poštou samoodběrové sady. Pomocí nich si mohou samy odebrat stěr z děložního čípku a odeslat ho na vyšetření do laboratoře. Cílem je včas odhalit změny, které by mohly vést k rakovině děložního čípku.

O pilotním projektu informovalo Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Preventivními prohlídkami u gynekologa je možné předejít rakovině děložního čípku, kterou ročně onemocní asi 800 žen a přes 300 jich zemře. Pravidelně na tyto kontroly podle ústavu chodí jen 35 procent žen nad 50 let. "Podle návodu, který je přiložen v poštovní zásilce, žena provede odběr vzorku z pochvy a v hygienickém balení jej pak zdarma zašle spolu s podepsanými dokumenty do specializované laboratoře, která vzorek vyhodnotí a přibližně do jednoho měsíce zašle zpět výsledek vyšetření společně s dalšími pokyny," uvedl vedoucí Národního screeningového centra Karel Hejduk. Související HPV test na rakovinu zdarma: Zachrání to život stovkám žen, jsem nadšený, říká Sláma 15:56 Vyšetření má odhalit přítomnost vysoce rizikového lidského papilomaviru (HPV), který rakovinu děložního čípku způsobuje. Pokud se přítomnost HPV prokáže, neznamená to, že žena rakovinu má nebo ji dostane. Má ale podle Hejduka vyšší riziko jejího vzniku a odborníci pak ženě doporučí, aby navštívila svého gynekologa. Lékaři upozorňují na to, že zejména u žen starších 60 let se často nedaří onemocnění zachytit včas, tedy v době, kdy je vyléčitelné. Starší ženy se někdy ostýchají na prohlídky ke gynekologovi chodit, důvodem zanedbávání prevence může být i nedostatek času či velká vzdálenost do ordinace. Některé ženy se také domnívají, že po přechodu už na pravidelné gynekologické prohlídky chodit nemusí. "Ale právě toto je tragickým omylem, protože rakovina děložního hrdla se vyvíjí zhruba deset až 15 let," uvedl Marián Hajdúch, ředitel laboratoře Ústavu molekulární a translační medicíny Univerzity Palackého v Olomouci. Ta bude odebrané vzorky zpracovávat a informovat ženy o výsledku. Cílem je oslovit až 5000 žen, v první fázi dostane zásilku asi 800 žen pojištěných u RBP (dříve Revírní bratrská pokladna).