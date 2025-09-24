Babišovy ženy promluvily: "Jsme pro EU a NATO," hlásí. Reagují i na SPD a Stačilo!

Jestli se Andrej Babiš něčím chlubí, tak jsou to vedle jiného také ženy v jeho hnutí ANO. Už týdny před volbami - uskuteční se 3. a 4. října - s pýchou v hlase na mítincích oznamoval, že polovinu jedniček kandidátek ANO zaplní ženy. Říkal to v době, kdy o tom ještě nevěděli ani mnozí členové a členky ANO. "My v našem hnutí dáváme prostor ženám, aniž bychom na to potřebovali nějaké kvóty," sděloval lídr hnutí na mítincích.
Konkrétní jména ale dlouho tajil; nebyla k dispozici fotografie, na které by byly zachyceny všechny pohromadě. Existovat ani nemohla - sešly se totiž poprvé na jednom místě až při představování programu ANO v Ostravě. Právě tam je chtěl mít Babiš na pódiu hned vedle sebe.
"Takto pohromadě jsme ještě nikdy nebyly," přiznala Aktuálně.cz šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová, když se postavila vedle dalších šesti žen. Jejich šaty byly barevně sladěné, každá měla modré šaty a společně krátce pózovaly fotografům. Že by si před novináři spolu nějak dlouze povídaly, to vidět nebylo, podle Schillerové si ale nebyly neznámé. "Samozřejmě se velmi dobře známe. Možná si takto společně uděláme někdy dýchánek," řekla s úsměvem.
Na delší rozhovor v té chvíli nebyl čas, ženy spěchaly za Babišem na pódium, a když z něj sešly, rozprchly se tak rychle, že už se pohromadě neobjevily. Aktuálně.cz se na chvíli zastavilo alespoň se dvěma z nich, které se od zbývajících pěti výrazně liší - v celostátní politice jde o zcela nové tváře. Doposud se pohybují v komunální politice, ale jako jedničky krajských kandidátek pro sněmovní volby mají obrovskou šanci, že se stanou poslankyněmi.
Jednou z nich bude starostka České Lípy Jitka Volfová. Ta patří k ostrým kritikům vlády Petra Fialy (ODS). "Když věci nefungují a není podpora ze strany vlády, tak nás to trápí všechny, má to dopad na obce, podnikatele a na obyčejné lidi. Mám na mysli třeba nepovedenou digitalizaci stavebního řízení, přesun placení nepedagogických pracovníků na obce, zrušení školkovného, slev na jízdné pro studenty a seniory nebo vysoké ceny energií. Vláda zapomíná na mladé lidi i seniory, dostupné bydlení by mělo být samozřejmostí, aby mladí lidé měli jednodušší start, to může být i jedním z motivačních faktorů pro zvýšení porodnosti. Pro seniory by měl být odchod do důchodu zastropován na 65 let," vypočítala Volfová.
Ona sama považuje za velkou výhodu, že přichází z komunální politiky. "Myslím, že přenášet zkušenost z komunální politiky do vyšších pater politiky je velmi důležité. Jako starostka jsem s lidmi v kontaktu každý den a doléhají ke mně jejich požadavky a potřeby. Pokud mi lidé dají ve volbách podporu a hlasy, tak si mohou být jistí, že budu silným hlasem lidí z terénu a praxe, který k vrcholným politikům často nedojde nebo před ním zavírají oči a uši. Budu tak pokračovat v tom, o co se snažím už dnes," podotkla.
Zajíc zatím běhá po poli, namítá starostka z Ústecka
Aktuálně.cz také zajímalo, jak se staví ke členství republiky v EU a NATO, protože hnutí SPD a Stačilo! - potenciální koaliční partneři hnutí ANO - navrhují referendum o členství a následné vystoupení z těchto struktur.
"Jsem jasně pro to, abychom byli a zůstali v EU a NATO. Určitě nikdo v ANO nesměřuje na Východ. Není tomu tak, jsme těmi, kdo chce, aby země byla ochráněna a abychom fungovali tak, jak je třeba," uvedl starostka České Lípy a jednička kandidátky ANO v Libereckém kraji.
A co říká na možnost, že by ANO po volbách spolupracovalo s SPD či se Stačilo!? "Co se týká otázky, s kým se bude uzavírat koalice, tak to se bude řešit až po volbách, ale se jmenovanými subjekty se ve svých programech v řadě zásadních věcí rozcházíme," podotkla.
Obdobně na tutéž otázku odpověděla i další starostka v čele krajské kandidátky ANO - Zuzana Schwarz Bařtipánová. "Je to o programových shodách a neshodách. Uvidí se po volbách," sdělila starostka Bíliny, která vede soupisku ANO v Ústeckém kraji.
"Mě na celostátní politice mrzí, že se koalice řeší už před volbami, a hrozně se tak dává najevo, v jakých mantinelech by se strany pohybovaly. Jednání by ale mělo být především o shodě programů a mělo by se řešit až po volbách. Nebudu vám odpovídat na to, s kým ano a s kým ne, protože jak říká známé rčení, zajíc zatím běhá po poli," prohlásila.
Co se týče směřování Česka, vyslovila se jasně pro prozápadní směr; návrhy zmiňovaných dvou politických subjektů na odchod z EU a NATO se jí nelíbí. "Rozhodně s hnutím SPD a Stačilo! v tomto nesouhlasím. Česko patří na Západ, do EU i do NATO," řekla.
Zbývajících pět lídryň krajských kandidátek ANO působí už nyní jako poslankyně a nejméně v posledních čtyři letech zasedaly spolu s Andrejem Babišem v opozičních lavicích. Jedná se o předsedkyni poslanecké frakce ANO a exministryni financí Alenu Schillerovou, které je jedničkou ANO na jižní Moravě. Lídryně Královéhradeckého kraje Jan Berkovcová se vedle poslancování věnovala také práci ve stínové vládě, kde měla na starosti školství. Na post ministra tohoto resortu však Babiš v případě volebního úspěchu počítá s exministrem školství Robertem Plagou, který vede kandidátku ve Středočeském kraji. Zbývajícími jedničkami z výčtu žen jsou Monika Oborná (jednička v kraji Vysočina), Ivana Mádlová (Plzeňský kraj) a Renata Oulehlová (Karlovarský kraj).
Lídryně hnutí ANO pro sněmovní volby 2025
Jitka Volfová (Liberecký kraj)
starostka města Česká Lípa, ekonomka, zastupitelka Libereckého kraje
Zuzana Schwarz Bařtipánová (Ústecký kraj)
Starostka města Bílina
Alena Schillerová (Jihomoravský kraj)
právnička, poslankyně PSP ČR
Ivana Mádlová (Plzeňský kraj)
poslankyně PSP ČR
Jana Berkovcová (Královéhradecký kraj)
Poslankyně PSP ČR
Monika Oborná (Kraj Vysočina)
poslankyně PSP ČR
Renata Oulehlová (Karlovarský kraj)
Poslankyně PSP ČR, místostarostka města Sokolov