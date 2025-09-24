Domácí

Babišovy ženy promluvily: "Jsme pro EU a NATO," hlásí. Reagují i na SPD a Stačilo!

Radek Bartoníček Radek Bartoníček
před 4 hodinami
Když předseda ANO Andrej Babiš na začátku září představoval v Ostravě poprvé program hnutí pro sněmovní volby, nešlo o jedinou premiéru ze strany favorita říjnového hlasování. V zákulisí bylo také možné vedle sebe spatřit sedmičku žen, které předák hnutí vybral jako lídryně krajských kandidátek ANO. Byly mezi nimi i zcela nové tváře. Aktuálně.cz s nimi mluvilo.
Jedničky ANO se poprvé postavily vedle sebe, Aktuálně.cz mluvilo se dvěma, které se od zbývajících pěti v jedné věci výrazně liší. | Video: Radek Bartoníček

Jestli se Andrej Babiš něčím chlubí, tak jsou to vedle jiného také ženy v jeho hnutí ANO. Už týdny před volbami - uskuteční se 3. a 4. října - s pýchou v hlase na mítincích oznamoval, že polovinu jedniček kandidátek ANO zaplní ženy.  Říkal to v době, kdy o tom ještě nevěděli ani mnozí členové a členky ANO. "My v našem hnutí dáváme prostor ženám, aniž bychom na to potřebovali nějaké kvóty," sděloval lídr hnutí na mítincích.  

Konkrétní jména ale dlouho tajil; nebyla k dispozici fotografie, na které by byly zachyceny všechny pohromadě. Existovat ani nemohla - sešly se totiž poprvé na jednom místě až při představování programu ANO v Ostravě. Právě tam je chtěl mít Babiš na pódiu hned vedle sebe.  

Související

Tajemná sedmička do Babišovy "ženské sestavy". Jeho kauzy nemůžu komentovat, říká

ANO

"Takto pohromadě jsme ještě nikdy nebyly," přiznala Aktuálně.cz šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová, když se postavila vedle dalších šesti žen. Jejich šaty byly barevně sladěné, každá měla modré šaty a společně krátce pózovaly fotografům. Že by si před novináři spolu nějak dlouze povídaly,  to vidět nebylo, podle Schillerové si ale nebyly neznámé. "Samozřejmě se velmi dobře známe. Možná si takto společně uděláme někdy dýchánek," řekla s úsměvem.

Na delší rozhovor v té chvíli nebyl čas, ženy spěchaly za Babišem na pódium, a když z něj sešly, rozprchly se tak rychle, že už se pohromadě neobjevily. Aktuálně.cz se na chvíli zastavilo alespoň se dvěma z nich, které se od zbývajících pěti výrazně liší - v celostátní politice jde o zcela nové tváře. Doposud se pohybují v komunální politice, ale jako jedničky krajských kandidátek pro sněmovní volby mají obrovskou šanci, že se stanou poslankyněmi.

Jednou z nich bude starostka České Lípy Jitka Volfová. Ta patří k ostrým kritikům vlády Petra Fialy (ODS). "Když věci nefungují a není podpora ze strany vlády, tak nás to trápí všechny, má to dopad na obce, podnikatele a na obyčejné lidi. Mám na mysli třeba nepovedenou digitalizaci stavebního řízení, přesun placení nepedagogických pracovníků na obce, zrušení školkovného, slev na jízdné pro studenty a seniory nebo vysoké ceny energií. Vláda zapomíná na mladé lidi i seniory, dostupné bydlení by mělo být samozřejmostí, aby mladí lidé měli jednodušší start, to může být i jedním z motivačních faktorů pro zvýšení porodnosti. Pro seniory by měl být odchod do důchodu zastropován na 65 let," vypočítala Volfová.

Související

Průzkum průzkumů: Odepisovaný hráč klepe na dveře, Babišovi se bortí plány

Poll of Polls 2025-15-9 - Ikona, poutak

Ona sama považuje za velkou výhodu, že přichází z komunální politiky. "Myslím, že přenášet zkušenost z komunální politiky do vyšších pater politiky je velmi důležité. Jako starostka jsem s lidmi v kontaktu každý den a doléhají ke mně jejich požadavky a potřeby. Pokud mi lidé dají ve volbách podporu a hlasy, tak si mohou být jistí, že budu silným hlasem lidí z terénu a praxe, který k vrcholným politikům často nedojde nebo před ním zavírají oči a uši. Budu tak pokračovat v tom, o co se snažím už dnes," podotkla.

Zajíc zatím běhá po poli, namítá starostka z Ústecka 

Aktuálně.cz také zajímalo, jak se staví ke členství republiky v EU a NATO, protože hnutí SPD a Stačilo! - potenciální koaliční partneři hnutí ANO - navrhují referendum o členství a následné vystoupení z těchto struktur.

"Jsem jasně pro to, abychom byli a zůstali v EU a NATO. Určitě nikdo v ANO nesměřuje na Východ. Není tomu tak, jsme těmi, kdo chce, aby země byla ochráněna a abychom fungovali tak, jak je třeba," uvedl starostka České Lípy a jednička kandidátky ANO v Libereckém kraji.

Související

Je to pořád ještě strana, nebo už skrytá koalice? Verdikt má ambici "přepsat" volby

Předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik společně s předsedkyní SOCDEM Janou Maláčovou a předsedkyní KSČM Kateřinou Konečnou

A co říká na možnost, že by ANO po volbách spolupracovalo s SPD či se Stačilo!? "Co se týká otázky, s kým se bude uzavírat koalice, tak to se bude řešit až po volbách, ale se jmenovanými subjekty se ve svých programech v řadě zásadních věcí rozcházíme," podotkla.

Obdobně na tutéž otázku odpověděla i další starostka v čele krajské kandidátky ANO - Zuzana Schwarz Bařtipánová. "Je to o programových shodách a neshodách. Uvidí se po volbách," sdělila starostka Bíliny, která vede soupisku  ANO v Ústeckém kraji. 

"Mě na celostátní politice mrzí, že se koalice řeší už před volbami, a hrozně se tak dává najevo, v jakých mantinelech by se strany pohybovaly. Jednání by ale mělo být především o shodě programů  a mělo by se řešit až po volbách. Nebudu vám odpovídat na to, s kým ano a s kým ne, protože jak říká známé rčení, zajíc zatím běhá po poli," prohlásila.

Související

Povolební scénáře: pokud uspějí Motoristé, Babišovi přibude další problém

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš stojí ve stínu a čeká až přijde na pódium, kde už byli při čtvrteční akci v Ostravě všichni ostatní politici hnutí ANO.

Co se týče směřování Česka, vyslovila se jasně pro prozápadní směr; návrhy zmiňovaných dvou politických subjektů na odchod z EU a NATO se jí nelíbí. "Rozhodně s hnutím SPD a Stačilo! v tomto nesouhlasím. Česko patří na Západ, do EU i do NATO," řekla.

Zbývajících pět lídryň krajských kandidátek ANO působí už nyní jako poslankyně a nejméně v posledních čtyři letech zasedaly spolu s Andrejem Babišem v opozičních lavicích. Jedná se o předsedkyni poslanecké frakce ANO a exministryni financí Alenu Schillerovou, které je jedničkou ANO na jižní Moravě. Lídryně Královéhradeckého kraje Jan Berkovcová se vedle poslancování věnovala  také práci ve stínové vládě, kde měla na starosti  školství. Na post ministra tohoto resortu však Babiš v případě volebního úspěchu počítá s exministrem školství Robertem Plagou, který vede kandidátku ve Středočeském kraji. Zbývajícími jedničkami z výčtu žen jsou Monika Oborná (jednička v kraji Vysočina), Ivana Mádlová (Plzeňský kraj) a Renata Oulehlová (Karlovarský kraj).

Lídryně hnutí ANO pro sněmovní volby 2025

Jitka Volfová (Liberecký kraj)
starostka města Česká Lípa, ekonomka, zastupitelka Libereckého kraje

Zuzana Schwarz Bařtipánová (Ústecký kraj)
Starostka města Bílina

Alena Schillerová (Jihomoravský kraj)
právnička, poslankyně PSP ČR

Ivana Mádlová (Plzeňský kraj)
poslankyně PSP ČR

Jana Berkovcová (Královéhradecký kraj)
Poslankyně PSP ČR

Monika Oborná (Kraj Vysočina)
poslankyně PSP ČR

Renata Oulehlová (Karlovarský kraj)
Poslankyně PSP ČR, místostarostka města Sokolov

Zdroj: Radek Bartoníček
 
Mohlo by vás zajímat

"Ano, prohlašuji vinu," řekl Kos obžalovaný v kauze Dozimetr. Soud právě rozhoduje

"Ano, prohlašuji vinu," řekl Kos obžalovaný v kauze Dozimetr. Soud právě rozhoduje

Ať platy vzrostou o sedm procent, hůř odměňovaným pak o 13, žádá šéfodborář

Ať platy vzrostou o sedm procent, hůř odměňovaným pak o 13, žádá šéfodborář

Pavel ostře před Zelenským: Okupanti unášející ukrajinské děti patří před soud

Pavel ostře před Zelenským: Okupanti unášející ukrajinské děti patří před soud

Rusové na Polsko mohou poslat i 1000 dronů. Teď drží stopky a sledují, říká expert

Rusové na Polsko mohou poslat i 1000 dronů. Teď drží stopky a sledují, říká expert
30:19
domácí Aktuálně.cz Obsah Andrej Babiš Volby do sněmovny 2025 politika volby Přehled zpráv Rozcestník IG

Právě se děje

před 3 hodinami

Poplach v Číně. Tajfun Ragasa přiměl dva miliony lidí opustit své domovy

Poplach v Číně. Tajfun Ragasa přiměl dva miliony lidí opustit své domovy
Prohlédnout si 12 fotografií
Lidé mířili do supermarketů, kde rychle mizely zásoby, protože se obávali, že obchody zůstanou dva dny zavřené. Obyvatelé přelepovali okna v bytech i obchodech, aby alespoň částečně snížili riziko rozbití skla.
Ragasa s větrem dosahujícím rychlosti až 220 km/h představuje „vážnou hrozbu pro pobřeží provincie Kuang-tung“, sousedící s hongkongskou metropolí, uvedla hongkongská observatoř.
před 3 minutami
Krejčí je Rolls-Royce. A monstrum. Okouzlení Vlci už chtějí z Čecha kapitána

Krejčí je Rolls-Royce. A monstrum. Okouzlení Vlci už chtějí z Čecha kapitána

Ladislav Krejčí se v dresu Wolves blýskl skvělým výkonem proti Evertonu a ohlasy na jeho příchod přecházejí z počáteční nejistoty až k prudké euforii.
před 3 minutami

Odešel symbol krásy i modernity. Cardinalovou filmový průmysl donutil zatajit porod

Odešel symbol krásy i modernity. Cardinalovou filmový průmysl donutil zatajit porod
Prohlédnout si 12 fotografií
Claudia Cardinalová Claudia Cardinalová ve filmu Růžový panter (1963).
Claudia Cardinalová a Jean-Paul Belmondo v roce 1960.
Aktualizováno před 11 minutami
"Banda břídilů!" Trump soptí, talk show Jimmyho Kimmela se vrátila na obrazovky

"Banda břídilů!" Trump soptí, talk show Jimmyho Kimmela se vrátila na obrazovky

Talk show Jimmyho Kimmela, kterou ABC dočasně stáhla po moderátorových komentářích k atentátu na aktivistu Charlieho Kirka, se vrátila do vysílání.
Aktualizováno před 14 minutami
"Putin se bojí, bez Číny je Rusko ničím." Zelenskyj varoval i NATO

ŽIVĚ
"Putin se bojí, bez Číny je Rusko ničím." Zelenskyj varoval i NATO

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 25 minutami
"Ano, prohlašuji vinu," řekl Kos obžalovaný v kauze Dozimetr. Soud právě rozhoduje

"Ano, prohlašuji vinu," řekl Kos obžalovaný v kauze Dozimetr. Soud právě rozhoduje

Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček.
před 28 minutami
Ať platy vzrostou o sedm procent, hůř odměňovaným pak o 13, žádá šéfodborář

Ať platy vzrostou o sedm procent, hůř odměňovaným pak o 13, žádá šéfodborář

Vláda na minulém jednání na začátku září nabídla růst tarifních platů o pět procent a hůř odměňovaným o sedm procent.
Další zprávy