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Domácí

Ženu na přechodu srazila dvě auta po sobě, později v nemocnici zemřela

ČTK
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Dvacetiletou ženu v Hradci Králové v neděli vpodvečer srazila na silničním okruhu na přechodu pro chodce před fakultní nemocnicí dvě auta, vážným zraněním později v nemocnici podlehla. Policie žádá případné svědky nehody, aby se ozvali, sdělil mluvčí policie Martin Stránský.

Místo nehody v Hradci Králové
Místo nehody v Hradci KrálovéFoto: Policie ČR
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Chodkyni přibližně v 17:45 nejprve srazil řidič osobního auta, který jel po silničním okruhu směrem ke Střelecké ulici.

„Následně mělo dojít ve stejném směru ke srážce chodkyně s dosud neustanoveným vozidlem, jehož řidič pokračoval ke křižovatce ulic Střelecká a Rašínova třída,“ uvedl mluvčí.

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Policisté žádají svědky, kteří nehodu viděli nebo se v tu dobu pohybovali v okolí, aby se přihlásili na linku 158 nebo na telefonní číslo 974 527 360. Policii mají kontaktovat i řidiči, kteří by k nehodě mohli poskytnout kamerové záznamy ze svých aut.

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