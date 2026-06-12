Žena v Bílině o víkendu fyzicky napadla ministryni Mrázovou. Nešlo o politiku

Čtyřiačtyřicetiletá žena v Bílině podle policie o víkendu slovně a fyzicky napadla ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou (ANO).
Policie vyloučila politický motiv. Konflikt se obešel bez zranění, uvedla v pátek policie na síti X. Mrázová byla před nástupem do ministerské funkce v Bílině starostkou.
„Kriminalisté prověřují okolnosti a motiv samotného napadení. Nicméně dosavadním zjištěním můžeme vyloučit, že by se jednalo o politicky motivovaný čin,“ informovala policie. Žena je obviněná z nebezpečného vyhrožování. S návrhem na její umístění do vazby státní zástupce nesouhlasil. Žena je hospitalizovaná ve zdravotnickém zařízení, dodali policisté.
Základní sazba za nebezpečné vyhrožování podle trestního zákoníku je trest až rok vězení. V případě nebezpečného vyhrožování musí jít o výhrůžku usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou.
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