Žena se vrátila z Ugandy, je u ní podezření na vysoce nebezpečnou nákazu

U ženy, která se vrátila z Ugandy, je podezření na některou z vysoce nebezpečných nákaz. Z Fakultní nemocnice Hradec Králové ji v současné době převážejí na specializované pracoviště pražské Fakultní nemocnice Bulovka. ČTK o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví (MZd).
"Podle dosavadních informací je pravděpodobnost potvrzení nákazy velmi nízká a veřejnosti nehrozí žádné riziko," uvedla mluvčí MZd Naďa Chattová. Provoz hradecké nemocnice nebyl situací nijak omezen.
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