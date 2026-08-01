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Domácí

Žena se vrátila z Ugandy, je u ní podezření na vysoce nebezpečnou nákazu

ČTK

U ženy, která se vrátila z Ugandy, je podezření na některou z vysoce nebezpečných nákaz. Z Fakultní nemocnice Hradec Králové ji v současné době převážejí na specializované pracoviště pražské Fakultní nemocnice Bulovka. ČTK o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví (MZd).

U.S. doctor who is being transferred from Uganda after he came into contact with a patient infected with Ebola, arrives at the Faculty Hospital Bulovka
Z Fakultní nemocnice Hradec Králové ženu v současné době převážejí na specializované pracoviště pražské Fakultní nemocnice Bulovka.Foto: REUTERS – Eva Korinkova
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"Podle dosavadních informací je pravděpodobnost potvrzení nákazy velmi nízká a veřejnosti nehrozí žádné riziko," uvedla mluvčí MZd Naďa Chattová. Provoz hradecké nemocnice nebyl situací nijak omezen.

Připravujeme podrobnosti…

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