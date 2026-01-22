Přeskočit na obsah
Benative
22. 1. Slavomír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Žena nevěděla, že je těhotná, dítě odnesla do kontejneru. Hrozí jí výjimečný trest

ČTK

Žena, která v Ústí nad Labem na podzim 2024 odložila novorozeně do kontejneru, doufala, že ho někdo najde a pomůže mu, zaznělo to u krajského soudu, který začal případ projednávat. Obžalovaná odmítla vypovídat, soudce přečetl, co uvedla v přípravném řízení.

Soudní síň, soud, spravedlnost - ilustrační foto
ilustrační fotoFoto: Thinkstock
Reklama

Za pokus o vraždu hrozí ženě až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Žalobce Vladimír Jan navrhl deset let vězení. Podle obžalované je soud podjatý, což bude muset posoudit Vrchní soud v Praze.

Živého a zdravého novorozence našel kolemjdoucí v kontejneru na sídlišti Střekov na podzim 2024. Policie krátce na to zadržela tehdy devatenáctiletou ženu. Ke zjištění její totožnosti kriminalistům pomohly poznatky, které poskytli svědci po zveřejnění fotografií dámské bundy, do níž bylo novorozeně zabalené.

Související

Žena podle žalobce spontánně porodila chlapce. Dítě bylo dobře vyvinuté, bez vývojových vad. „Při vědomí, že novorozenec žije a dýchá, tohoto na uvedeném místě zabalila do černé zimní bundy s kožíškem, a takto zabalené novorozené dítě odnesla do blízkého kontejneru na směsný odpad,“ stojí v obžalobě.

Obžalovaná nevěděla, že je těhotná, uvedla v přípravném řízení. Pracovala v nemocnici jako uklízečka. Před porodem ji bolelo břicho, což až po porodu přisuzovala kontrakcím. Věděla, že musí vyndat placentu, pupeční šňůru přestřihla nůžkami, které poté očistila. Doma byla při porodu sama. Její otec, se kterým žila, přišel domů později. Bála se mu o novorozenci říct. Dítě podle ní nebrečelo. Později se rozhodla, že ho odnese do kontejneru.

Reklama
Reklama

Nikdo podle ní netušil, že je těhotná a tak nevěděla, na koho se obrátit, aby ji odvezl k babyboxu. „Bála jsem se reakce táty a všeho,“ uvedla v přípravném řízení. Na dotaz, proč odložila dítě do kontejneru, tehdy uvedla, že doufala, že dítě někdo najde živé a pomůže mu. Později litovala, že o všem neřekla svému otci.

Obžalovaná namítla podjatost soudu z důvodu, že akceptoval obžalobu. Navrhla, aby se jejím případem zabýval jiný soud. Ústecký krajský soud uvedl, že případné nesrovnalosti v obžalobě musí objasnit dokazování, a proto je nutné také nařídit jednání, aby mohlo dokazování začít.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Foto / Andrej Babiš / Reuters / Berlín / 5. 9. 2018 / 12
Foto / Andrej Babiš / Reuters / Berlín / 5. 9. 2018 / 12
Foto / Andrej Babiš / Reuters / Berlín / 5. 9. 2018 / 12

Zadržení čínského občana je vážnější věcí než předvolání velvyslance, prohlásil Babiš

Zadržení čínského občana kvůli špionáži v ČR je vážnější věcí než třeba předvolání velvyslance, řekl ve čtvrtek po jednání s odbory premiér Andrej Babiš (ANO). Zpochybnil práci ministerstva zahraničních věcí pod vedením Jana Lipavského (za ODS) při prodlužování akreditace, pokud je pravdivá informace serveru Seznam Zprávy, že zadržený je novinářem.

Reklama
Petr Pavel
Petr Pavel
Petr Pavel

ŽIVĚTrumpova prohlášení jsou jako arabský bazar, míní prezident Pavel

Nevyzpytatelné chování amerického exprezidenta Donalda Trumpa nelze hodnotit jen negativně a nemělo by být vnímáno jako hrozba, míní prezident Petr Pavel. Jeho politický styl přirovnal k "arabskému bazaru", který provází smlouvání cen. Může sice šokovat, ale často vede k výsledkům, jež podle Pavla Evropu přiměly jednat, zejména v otázkách bezpečnosti a obrany, řekl při debatě ze studenty.

Reklama
Reklama
Reklama