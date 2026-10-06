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Domácí

Vzrušovalo ji ubližovat, muž její úchylku zaplatil životem

ČTK
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Krajský soud v Brně v úterý otevřel případy loňské vraždy a pokusu o vraždu v Jevišovicích na Znojemsku. Žena na ubytovně zasadila podle obžaloby milenci přes 158 bodných a řezných ran. Obžalovaná Lucie Hrdová u soudu uvedla, že ji k činu navedla imaginární kamarádka

Lucie Hrdová, obžalovaná, eskorta
Eskorta přivádí obžalovanou Lucii Hrdovou ke Krajskému soudu v Brně, který se začal zabývat případem pokusu o vraždu a případem vraždy, kdy žena ve druhém případě poškozenému zasadila 158 bodných ran, 6. října 2026.Foto: CTK – Šálek Václav
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Za pokus o vraždu a vraždu s rozmyslem a zvlášť surovým způsobem jí hrozí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest - až doživotí. Je ve vazbě. Soud hlavní líčení odročil na 12. listopadu pro výslech dalších znalců.

Třiatřicetiletá Hrdová podle obžaloby loni 7. listopadu v pokoji jevišovické ubytovny kuchyňským nožem opakovaně napadla muže.

Zasadila mu nejméně 158 bodných a řezných ran, do různých částí těla včetně hlavy, hrudníku a končetin, muž zemřel na vykrvácení a vzduchovou embolii.

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Obžalovaná popsala, že se znali asi tři čtyři měsíce. Ten den se potkali v parku, kde jí řekl, ať jde k němu do bytu, kde je teplo. V bytě si podle ní pouštěli písničky, pili pivo a slivovici. Uvedla, že imaginární kamarádka ji pak navedla k tomu, aby muže zabila nožem, který tam zahlédla.

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„Když jsem mu udělala felaci penisu, vzala jsem nůž a začala ho řezat přímo do penisu. Bodala jsem ho do stehna, do krku, do tváře, do hlavy. Nepamatuji si, že bych ho bodla tolikrát, nevím jak dlouho to trvalo, přišlo mi to jako chvíle. Bylo to hrozné, omlouvala jsem se mu. Zacpávala jsem mu pusu, aby to nikdo neslyšel. Já byla v šoku, co jsem to udělala,“ popsala žena.

Nešlo o první její čin, Hrdová podle obžaloby už 1. června pod záminkou pořízení selfie přiměla jiného muže, aby se s ní posadil na zábradlí mostu. Následně ho srazila do několikametrové hloubky a po pádu, kdy se zranil, ho ještě fyzicky napadla. Poškozený utrpěl vícečetná zranění, žalobkyně čin kvalifikovala jako pokus o vraždu.

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Obžalovaná uvedla, že si nepamatuje, že by muže strčila, řekla, že mu ale nadzvedla nohy. On se ještě zachytil, ale ona mu opětovně „pomohla“ k pádu. „Neudržel se a spadnul, sexuálně mě to vzrušilo. A když spadnul, tak to vzrušení bylo ještě větší,“ řekla. Muž chtěl pod mostem vstát, ale ona ho napadla podle obžaloby se slovy: „Ty ještě nemáš dost?“ I v tomto případě žena uvedla, že ji k tomu navedla její imaginární kamarádka.

Dopoledne u soudu mimo jiné vypovídal znalec z oboru soudního lékařství, který provedl pitvu oběti a který vyšetřil i shozeného muže. K prvnímu případu uvedl, že šance na záchranu života nebyla žádná a že počet zasazených ran je kvůli jejich množství jen odhad.

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K druhému případu řekl, že muž měl štěstí. „Šlo o necelých šest metrů. Dopadl relativně dobře, měl zlomený loket. Pokud by došlo k pádu na hlavu, tak by to bylo smrtelné,“ dodal znalec.

Podle znalkyně z oboru sexuologie Petry Sejbalové obžalovaná vykazuje příznaky parafilie, konkrétně sexuálního sadismu. Už v pubertě obžalovaná podle znalkyně shodila z mostu svoji spolužačku. Doporučila umístění ženy v zabezpečovací detenci kvůli vysoké míře recidivy.

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