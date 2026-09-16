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Domácí

Žena miliardáře inspirovala Babiše. Kvůli jejímu nápadu svolá ministry

Radek Bartoníček
Petra Jaroměřská
Radek Bartoníček
Petra Jaroměřská
Radek Bartoníček,Petra Jaroměřská
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Když Ivana Tykač letos v červnu představovala desatero, které by podle odborníků z jejího institutu Solvo mohlo pomoci Česku k narození podstatně většího množství dětí, netušila, jestli její plán nakonec neskončí v koši. Teď se ale zdá, že ho bere stále vážněji i samotný premiér Andrej Babiš (ANO). Opakovaně se o něm totiž zmiňuje při úvahách o prorodinné politice.

Premiér Andrej Babiš
Premiér Andrej Babiš opakovaně přichází s úvahami, jak by šlo podpořit porodnost v Česku. Co ale nakonec navrhne, není stále jasné. Foto: HN – Lukáš Bíba
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Že se v České republice rodí rekordně málo dětí, zaznívá v posledních letech z úst odborníků stále častěji. Podle statistik navíc počet narozených dětí meziročně dál klesá, což může zemi v budoucnosti dostat do skutečně velmi vážné situace.

Politici různých stran a hnutí o problému vědí, mluví o něm, ale s účinným řešením zatím nepřišli.

Premiér Andrej Babiš, který minulý týden navštívil Fórum rodinné politiky v Ústí nad Labem, v neděli avizoval, že se na problém klesající porodnosti chce zaměřit.

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A vzpomněl přitom mimo jiné Institut Solvo, který založila podnikatelka Ivana Tykač. Manželka známého miliardáře Pavla Tykače, pro někoho kontroverzního podnikatele a investora úzce svázaného s českou energetikou.

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Jak „vyléčit“ porodnost

Jak už Aktuálně.cz v minulosti informovalo, Tykač osobně vystoupila s návrhem 10 bodů, které by mohly zvýšit porodnost v Česku.

Za svůj „vstup“ do veřejné diskuse si ale od mnohých vysloužila políček. A to zejména za nápady na řešení bytové krize, kde ordinovala Čechům skromnost. Češi si podle ní zvykli „žít na vysoké noze“ a „spotřebovávat příliš mnoho metrů čtverečních“.

V některých komentářích ji lidé vyčítali, že sama vlastní přes firmy víc než sto bytů, podle některých analýz to mohou být i stovky bytů.

Návrhy opatření, které vypracovali experti pro Solvo Institute
Návrhy opatření, které vypracovali experti pro Solvo InstituteFoto: Solvo Institute

Andrej Babiš nyní Tykač a její institut vzpomněl v pravidelné nedělní promluvě na sociálních sítích.

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„Některé ty závěry, například Institutu Solvo, jsou zajímavé. My jsme se o tom nikdy pořádně nebavili. Svolám všechny kompetentní ministry, abychom si to řekli,“ sdělil předseda vlády na videu, kde je patrné, že si prochází dokumenty s návrhy zmiňovaného institutu.

Milion korun za druhé

Zmínil přitom některé návrhy, které zazněly i na vzpomínaném Fóru v Ústí.

„Odměna milion korun za druhé dítě. Jsou ženy, které už mají jedno dítě a my bychom chtěli, aby měly druhé. Doživotní daňová úleva za třetí dítě. Máme tady i podporu studujících rodičů. Jesle, dětské skupiny a další věci,“ vyjmenovával Babiš.

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Pokud jde o Babišem zmíněný milion korun, něco takového Tykač se svými odborníky mezi 10 body nemá. Přišli s částkou podstatně nižší, byť pro rodiče dětí určitě zajímavou - 400 tisíc korunami.

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„400 tisíc korun by bylo především pro podporu žen. V dnešní době jsou ženy velmi emancipované, nechtějí zůstat v pozici, kdy jsou na někom závislé. To je pro ně mentální bariéra,“ vysvětluje podnikatelka.

Zvýhodnění rodin s dětmi

S jakou sérií opatření nakonec Babiš přijde a kdy to bude, není zatím zřejmé. Nicméně je jasné, že bude řešit i další daňové zvýhodnění rodičů, kteří mají tři a více dětí.

„Fascinují mě tato opatření – osmiletá základní škola, dva roky povinné mateřské školy nebo flexibilní vysoká škola. Anebo mít tři a více dětí a neplatit daně, to jsou velice zajímavé návrhy,“ prohlásil letos na konferenci Trendy práce 2026.

Jak už dříve Aktuálně.cz upozornilo, zvýhodnění rodin s třemi dětmi chystal předcházející ministr práce a sociálních věcí za lidovce Marian Jurečka, který od toho nakonec ustoupil.

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„Když jsme si to spočítali, došli jsme k tomu, že průměrná rodina s mediánovým příjmem, pokud má tři a více dětí, daně stejně neplatí. A to díky daňovým slevám na děti, které šly do bonusu,“ vysvětlil Jurečka.

Návrh by tak pomohl rodinám s vyššími příjmy, u nichž vypočtená daň z příjmu vychází na vyšší částku než sleva na třetí dítě.

Opatření pro bohaté

V Česku je podle Českého statistického úřadu 145 tisíc rodin, které mají tři a více dětí. Jde zhruba o tři procenta domácností. Těch, kteří mají čistý měsíční příjem přesahující třicet tisíc korun, je jen necelých pět procent, tedy asi 6,5 tisíce.

„Není nutné takový návrh dělat, pokud ho nechcete dělat jako PR,“ rýpnul si už dřív Jurečka do Babiše.

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Před zaváděním zmíněné daňové úlevy varoval i demograf Tomáš Kučera z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy s tím, že jde o opatření spíš pro bohaté.

„Za prvé, nedá to víc dětí, ale bude to stát šílené peníze, které pak budou chybět jinde,“ řekl deníku Aktuálně Kučera. „Tohle by bylo zajímavé pro ty, kdo ročně platí daně řádově stovky tisíc,“ odhaduje.

Umělé oplodnění pro singl ženy

Sporná pak může být i Babišova úvaha o tom, že by singl ženy měly přístup k možnosti požádat o umělé oplodnění. Až dosud je nezbytný souhlas partnera. Návrh ministerstva zdravotnictví poslaný do připomínkového řízení s nimi počítá v režimu samoplátce.

„Píše mi Aliance pro rodinu. Dostávám zase stovky mailů, protože ministr zdravotnictví navrhuje, aby singl ženy mohly legálně otěhotnět,“ vzpomenul Babiš ve svém pravidelném nedělním videu.

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Kliniky vlastněné fondem Hartenberg, který Babiš ovládá přes holding SynBiol patří k velmi významným hráčům na trhu asistované reprodukce. A právě to je jeden z argumentů kritiků, že premiér je ve střetu zájmů.

„Já se k tomu nechci moc vyjadřovat, protože potom všichni budou říkat, že Babiš má nějaký byznys. Blbost, prosím vás! Blbost! Žena, která chce otěhotnět, ať si vybere, jakou chce. A pokud nenávidí Babiše, tak ať tam nejde. Já o tom vůbec nerozhoduji,“ prohlásil Babiš v nedělním videu.

Vládní koalice nyní finišuje návrh rozpočtu na příští rok, který musí do konce září poslat do sněmovny. Konkrétní plány na zvýšení porodnosti se budou nejspíš řešit později. Jisté je, že u některých návrhů lze mezi členy vlády očekávat ostrý střet.

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