Žena, kterou uštkla mamba, zemřela působením jedu. Dříve nemocnice souvislost odmítla

Příčinou říjnového úmrtí třicetileté ženy v pražských Hlubočepích bylo uštknutí mambou zelenou. Pitva zjistila, že žena zemřela po působení neurotoxinu hadího jedu. Podle prvních informací Všeobecné fakultní nemocnice v Praze úmrtí s uštknutím nesouviselo, uvedla, že žena měla jiné zdravotní komplikace.

"Z výsledku nařízené soudní pitvy vyplynulo, že třicetiletá žena nezemřela vlivem cizího zavinění. Znalci z oboru soudního lékařství určili, že příčinou smrti bylo působení neurotoxinu hadího jedu," uvedla ve středu policie na webu.

Zemřelá byla pravděpodobně majitelkou mamby, která na začátku října unikla z domu v pražských Hlubočepích. Hada, k jehož chovu neměla žena povolení, se podařilo odchytit po třech dnech v nedaleké zahrádkářské osadě.

"Je pravděpodobné, že případ bude nyní odložen, na smrti ženy nenese nikdo cizí zavinění," dodal policejní mluvčí Jan Rybanský. .

Přivolaní záchranáři museli ženu na místě resuscitovat, poté ji převezli do motolské nemocnice. Když vyšlo najevo, že ji uštkl had, byla převezena do fakultní nemocnice, kde jí podali antisérum. Od té doby byla v umělém spánku. Po necelých dvou týdnech od uštknutí žena zemřela.