před 2 hodinami

Majitelka pražské vinotéky Nicoleta Pavlovová, která podle obžaloby na Silvestra srazila autem dvě chodkyně, má jít do vězení na 4,5 roku. V úterý o tom nepravomocně rozhodl Obvodní soud pro Prahu 2. Jedna ze zraněných chodkyň po nehodě zemřela, druhá při srážce utrpěla těžká zranění. Pavlovové, která byla v době nehody pod vlivem alkoholu, soud také uložil zákaz řízení na 8 let. Žena tvrdí, že si na nehodu nevzpomíná. "Kdyby se do této situace blížila střízlivá, šlo by této situaci zabránit," řekl k nehodě předseda trestního senátu Milan Rossi. Pavlovové podle něj muselo být jasné, že srazila chodce. "Nereagovala na to, z místa odjela," doplnil soudce.