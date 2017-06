Žena kritizovala plýtvání, přišla o místo. Není důvod zkoumat, proč ji vyhodili, potvrdil soud

před 1 hodinou

Výpověď z pracovního poměru, kterou dostala Božena Rajmanová poté, co upozorňovala zaměstnavatele na nehospodárnost svých nadřízených, platí. Rozhodl o tom pravomocně Městský soud v Praze. Český metrologický institut totiž po jejích stížnostech pracoviště, kde pracovala, sloučil s jiným. A v rámci úspor propustil při reorganizaci přebytečné pracovníky - jako prvního právě ji. Whistleblowerka tvrdí, že šlo o mstu, podle soudu má ale zaměstnavatel právo si při reorganizaci vybrat, koho propustí. "Případný motiv, proč si vybrali jako nadbytečného toho kterého pracovníka, je věcí zaměstnavatele. Není důvodu to přezkoumávat," řekl soud.

Praha - Takřka rok upozorňovala Božena Rajmanová na nehospodárnost svých nadřízených, zejména ředitele Inspektorátu ionizujícího záření Pavla Šuráně. Ten podle ní zadával předražené a zbytečné zakázky, například i firmě, kterou si založili příbuzní pracovníků ústavu.

Přestože nehospodárnosti potvrdil i následný audit, hlavní obětí se stala nakonec Rajmanová. Český metrologický institut, pod nějž její ústav spadá, rozhodl o reorganizaci - inspektorát zrušil a jeho zaměstnance převedl pod své pražské pracoviště. Rajmanová dostala současně s tím výpověď pro nadbytečnost. Jako jediná.

Měl prasečí radost

Žena si stojí za tím, že reorganizace byla jen záminkou - skutečným důvodem podle ní byla msta za to, že poukazovala na nešvary. A její verzi dosvědčují nahrávky, které si pořídila - prý poté, co ji vedení začalo zastrašovat, ať mlčí.

"Vy jste si, paní Rajmanová, zahrála s ohněm. A já se ptám, a nebudu to nikde interpretovat, stálo vám to za to? Nevyhrajete nic, nevysoudíte nic," uvedl například na jedné z nahrávek ekonomický ředitel Českého metrologického institutu František Valášek, a to krátce poté, co Rajmanová dostala výpověď. Před soudem potom dodal, že měl "prasečí radost", když Rajmanová dostala výpověď.

Jenže Obvodní soud pro Prahu 10 letos v únoru její žalobu zamítl, nahrávkami se jako nepodstatnými zamítl zabývat. "Reorganizace byla oprávněná," konstatovala soudkyně Štěpánka Dvouletá. Rajmanová se sice odvolala, ale také neúspěšně. Městský soud v Praze její odvolání zamítl.

Motiv není důležitý

"Bylo prokázáno, že došlo k organizační změně, v důsledků které se stala nadbytečnou," řekla soudkyně Jana Knotková, podle níž není soud oprávněn se zabývat tím, zda za jejím propuštěním bylo něco víc.

Úřad totiž argumentoval tím, že po sloučení dvou pracovišť bylo zapotřebí méně sekretářek a Rajmanová byla jako nadbytečná vybrána proto, že z nich měla největší plat, nejnižší kvalifikaci a současně byla nejhorší z pěti sekretářek. Tomu Rajmanová oponuje - pokud by prý byla tak špatná, tak by do doby, kdy začala poukazovat na nešvary, nedostávala pravidelně odměny. A stojí si za tím, že se jí zbavili kvůli její kritice.

"Případný motiv, proč si vybrali jako nadbytečného toho kterého pracovníka, je věcí zaměstnavatele. Není důvodu to přezkoumávat, ta pohnutka nezpůsobuje neplatnost výpovědi," poukázala Knotková na judikaturu Nejvyššího soudu. A podle ní není ani nutné prokazovat, zda reorganizace přinesla tvrzenou úsporu.

"Dle judikatury není významné, zda ono opatření vedlo ke kýženým výsledkům," uvedla Knotková. Ta Rajmanové vyšla vstříc pouze v jediné věci - nemusí platit náklady právníka protistrany. Český metrologický institut má jako příspěvková organizace vlastní právníky a bylo proto zbytečné, aby si na spor najímal externí právní kancelář.

Tu reorganizaci jen urychlila

Právník úřadu Tomáš Procházka tvrdí, že se o reorganizaci uvažovalo již delší dobu. A došlo by k ní i bez přispění Rajmanové, ta to jen svými aktivitami urychlila. "Pokud by to nebylo v roce 2013, tak by to bylo v roce 2014 nebo 2015," uvedl Procházka.

"Žádná korupce ani jiná protiprávní činnost se neprokázaly. A kde není protiprávní činnost, nemůže být ani whistleblowing," dodal s tím, že podle něj šlo spíš o osobní spor Rajmanové s jejím nadřízeným Pavlem Šuráněm.

"Tak dlouho kopala ing. Šuráňovi jámu, až do ní spadli oba," konstatoval. Šuráň však na rozdíl od ní o práci nepřišel, jen o ředitelský post, který zanikl a v nové organizaci dostal "pouze" post zástupce ředitele.

Právě se Šuráněm vede Rajmanová ještě další spor. Její bývalý nadřízený po ní požaduje omluvu a satisfakci 200 tisíc korun za údajné pomluvy, které o něm zveřejňuje.