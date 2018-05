Žena fotila v Šárce muslimku, ta chtěla snímek smazat. Po rvačce dostaly obě pokuty, muslimka větší

před 31 minutami

Loni v létě vyfotila žena muslimku s malými dětmi poblíž koupaliště v Divoké Šárce. Muslimka se však dožadovala smazání fotografie, aby ochránila děti. Mezi ženami se pak strhla potyčka. Úřad je potrestal pokutami.

Praha - Začalo to fotografií. Sylva P. loni v létě u pražského koupaliště Divoká Šárka mobilem vyfotila muslimku Lucii K. s dětmi a následně se mezi ženami strhla potyčka. Muslimka s náboženským šátkem na hlavě nechtěla, aby se fotografie objevila na internetu, a Sylvu P. požádala, zda nemůže snímek smazat. Ta to ale odmítla a chtěla odejít, muslimka se jí v tom snažila zabránit do příjezdu policie.

Každá ze stran líčí spor rozdílně a chybí jasné důkazy, kdo byl větším agresorem. Muslimka argumentuje tím, že se bála zneužití fotografií a chtěla i ochránit identitu dětí.

Úřady nakonec vyhodnotily celou potyčku jako přestupek. Jak zjistil on-line deník Aktuálně.cz, muslimka nakonec za potyčku dostala dvojnásobnou pokutu než amatérská fotografka. Identitu obou žen redakce zná, kvůli ochraně osobních údajů ji nezveřejní.

Podle Městské části Praha 6, která případ řešila, není bez viny ani jedna z žen. Nakonec byli pokutováni tři lidé. Žena, která fotila, musí zaplatit 500 korun. Focená muslimka se odvolala, zatím jí byla vyměřena sankce 1000 korun. Její společnice K. H., která se do sporu také zapletla, dostala pokutu 500 korun. Podle úřadu také neměl případ náboženský a rasový podtext.

"Sylvu P. omezila na svobodě tak, že svým tělem bránila v odchodu a dožadovala se jejího setrvání na místě do příjezdu policie. Když žena chtěla jít dál, došlo k vzájemnému napadání ve formě strkání, úderů, držení za krk a vlasy," zdůvodňuje pokutu Městská část Praha 6 v rozhodnutí, které má Aktuálně.cz k dispozici.

V něm se také uvádí, že muslimka Lucie K. se mylně domnívala, že má právo na smazání fotografie. Tento paragraf ale úřad podle některých právníků vyložil opačně. Například advokát Pavel Uhl je toho názoru, že muslimka mohla o smazání požádat. "Žena mohla trvat na smazání fotografie a druhá žena jí měla vyhovět," míní advokát Uhl. Zákon sice uznává výjimky, ty se však týkají především zpravodajství a médií, což nebyl tento případ.

Nový občanský zákoník k tomu přímo uvádí: "Zachytit jakýmkoliv způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením." Sylva P. argumentuje tím, že jen chtěla zachytit krásnou scenérii, poklidnou atmosféru parku a hrajících si dětí.

Největším problémem se ale stalo bránění ženě v odchodu a následná potyčka, kde se fyzického násilí dopustily všechny tři ženy. Muslimce přišla na pomoc i její společnice K. H.

Žena, která pořídila fotografie, se podle své výpovědi po incidentu zhroutila a musela se léčit na psychiatrii. Později si ve výpovědi nepamatovala detaily. Muslimka policii řekla, že jakmile ženě zatarasila svým tělem cestu, začala do ní strkat a později se přidaly i kopy a tahání za šátek. Sylva P. proti tomu argumentuje tím, že jí muslimka se svou společnicí vyrazily mobil z ruky a také ji fyzicky napadly, například ji tahaly za vlasy. Kvůli tomu podle svých slov také přišla o brýle Dior za pět tisíc korun.

Na internetu se v posledních letech objevovaly stránky jako "Vyfoť svého migranta", kde se objevovaly snímky lidí s jinou barvou pleti či s viditelnými náboženskými symboly. Pod fotografiemi se pak často objevovaly rasistické a nenávistné komentáře.

Také jsou zdokumentovány případy, kdy na ženy v šátku někdo útočil v MHD i na veřejnosti. Strana Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, která se dostala do sněmovny, během předvolební kampaně slibovala zákaz islámu. Nedávno se na internetu objevila i fotografie prvňáčků z Teplic. Jelikož mezi nimi bylo mnoho romských, arabských i vietnamských dětí, lidé jim pak vyhrožovali i smrtí.