Zemřela předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová

"S hlubokou lítostí si Vás dovoluji informovat, že předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, paní Dana Drábová, dnes, 6. října 2025, následkem vážné nemoci zemřela," sdělil SÚJB.
Na profilu Drábové na sociální síti X, na kterém po ruském napadení Ukrajiny pravidelně informovala o radiační situaci na Ukrajině, se dnes odpoledne objevila informace, že zemřela po krátké těžké nemoci v kruhu nejbližších.
Ještě dopoledne se pak na stejném účtu psalo o tom, že si jaderná hlášení "dávají přestávku."
Jaderná inženýrka Drábová řídila úřad, který vykonává správu a dozor v oblasti využívání jaderné energie, víc než čtvrtstoletí, od roku 1999. Zapojila se také do komunální politiky - byla krátce zastupitelkou Středočeského kraje a od roku 2010 místostarostkou Pyšel na Benešovsku.
Na Drábovou vzpomíná i město Pyšely. "V našich srdcích zůstane navždy," uvedlo na svém webu.
Drábovou do čela SÚJB jmenovala poprvé v říjnu 1999 tehdejší sociálnědemokratická vláda Miloše Zemana, naposledy jí mandát před dvěma lety prodloužila současná vláda Petra Fialy (ODS).
Začátek její profesní kariéry ovlivnila havárie v sovětské jaderné elektrárně Černobyl. V poslední době se často vyjadřovala k situaci na Ruskem napadené Ukrajině, zejména k možnému zamoření v případu jaderné havárie.
Drábová byla držitelkou řady ocenění, měla ale i kritiky, například z řad ekologů. Někteří se pozastavovali nad délkou jejího funkčního období v čele SÚJB.
K jejímu úmrtí se vyjádřil i prezident Petr Pavel. "Dana Drábová pro bezpečnost Česka vykonala opravdu výjimečnou práci," uvedl. Podle prezidenta byla Drábová skutečnou vlastenkou a dobrým člověkem.