Benative
22. 1. Slavomír
Zemřela někdejší ministryně československých vlád a poslankyně Květa Kořínková

ČTK

Ve věku 85 let ve čtvrtek zemřela někdejší ministryně československých vlád, poslankyně za ČSSD a odbornice na veřejnou správu a dopravu Květoslava Kořínková. Oznámil to její synovec Martin Janků. Žila v Českém Brodě, kde se v roce 1940 narodila, zemřela po krátké těžké nemoci v Liberci.

Květoslava Kořínková
Květoslava Kořínková.Foto: Profimedia
Kořínková pracovala v letech 1957 až 1964 u tehdejších Československých drah. Po dálkovém studiu na Vysoké školy dopravní v Žilině působila ve Výzkumném ústavu dopravním v Praze. Od roku 1971 pracovala na Federálním ministerstvu pro technický a investiční rozvoj, v následujícím roce nastoupila na Federální ministerstvo dopravy a spojů. Působila také v Československé vědeckotechnické společnosti.

Členkou československé federální vlády se stala během revolučních událostí v prosinci 1989. Nejdříve byla jmenována ministryní - předsedkyní Výboru lidové kontroly - v rekonstruované vládě Ladislava Adamce, která ale po tlaku veřejnosti podala demisi. Stejnou funkci dostala Kořínková nominovaná Občanským fórem i v takzvané vládě národního porozumění pod vedením Mariána Čalfy. Působila i v dalším Čalfově kabinetu po prvních svobodných volbách, v němž od července 1990 následující dva roky řídila ministerstvo kontroly.

Ve federální vládě se zásadním způsobem podílela na vytvoření Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Měla na starosti i kontrolu navracení majetku bývalého Svazu socialistické mládeže (SSM) a Komunistické strany Československa.

V roce 1991 vstoupila Kořínková do Občanského hnutí, od března 1994 do tehdejší sociální demokracie (ČSSD). V letech 1994 až 2002 byla za ČSSD zastupitelkou hlavního města. V letech 1995 až 1997 byla místopředsedkyní ČSSD, v lednu 1996 se stala její odbornou mluvčí pro dopravu. Ve zkráceném volebním období v letech 1996 až 1998 byla poslankyní. Když byl její manžel Antonín Peltrám ve vládě Miloše Zemana ministrem dopravy, jmenoval ji v roce 1998 generální inspektorkou Českých drah, což vyvolalo kritiku. Ve funkci skončila na konci roku 2000.

Kromě angažmá v celostátní i komunální politice se Kořínková věnovala pedagogické činnosti, publikovala v odborné literatuře, napsala učebnice pro střední odborné školy.

