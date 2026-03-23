Zemřela Božena Jirků, dlouholetá ředitelka Nadace Charty 77. Založila Konto Bariéry

Ve věku 78 let zemřela v neděli dlouholetá ředitelka Nadace Charty 77 Božena Jirků a zakladatelka Konta Bariéry. Podílela se na řadě charitativních projektů, mimo jiné na celonárodní sbírce Konto Míša na začátku 90. let. V minulosti působila jako televizní hlasatelka, moderátorka a redaktorka. O úmrtí Jirků informovala Nadace Charty 77.
"Božena Jirků patřila po více než tři desetiletí k nejvýraznějším tvářím českého neziskového sektoru," uvedla nadace, kterou Jirků vedla v letech 2002 až 2023. "Božena Jirků byla právem označována za první dámu české filantropie. Po celou svou profesní dráhu dokázala spojovat odbornost s empatií a organizovanou pomoc s hlubokým porozuměním lidským příběhům," doplnila nadace.
Od 70. let působila Jirků v Československé televizi. Uváděla například pořad Nad dopisy diváků a působila i v dalších pořadech jako třeba Vysílá studio Jezerka. Právě v tomto pořadu se setkala se zakladatelem Nadace Charty 77 Františkem Janouchem. Ten ji na začátku 90. let oslovil s nabídkou spolupráce v nadaci, která vznikla v roce 1978 původně na podporu disidentů pronásledovaných komunistickým režimem.
"Její jméno je neodmyslitelně spjato zejména s projektem Konto Bariéry, který založila a dlouhodobě rozvíjela. Pod jejím vedením se Konto Bariéry stalo jedním z nejvýznamnějších charitativních projektů a pomohlo tisícům našich spoluobčanů se zdravotním postižením," uvedla Nadace Charty 77, pod kterou Konto Bariéry spadá.
Úspěchu Konta Bariéry předcházela na počátku 90. let veřejná sbírka Konto Míša, prostřednictvím které se Boženě Jirků s týmem spolupracovníků podařilo shromáždit 100 milionů korun na tzv. Leksellův gama nůž umožňující léčbu závažných onemocnění mozku. "Sbírka Konto Míša tak přinesla nejen průlom v možnostech moderní medicíny u nás, ale také jeden z prvních silných impulsů pro rozvoj občanské solidarity a filantropie po roce 1989," sdělila nadace.
Činnost Boženy Jirků ocenil v roce 2023 prezident republiky Petr Pavel. Udělil jí tehdy Medaili Za zásluhy o stát v oblasti kultury I. stupně.
