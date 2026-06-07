Zemřela Blanka Besserová, bývalá policejní mluvčí a ombudsmanka

Zemřela bývalá policejní mluvčí a později i policejní ombudsmanka Blanka Besserová. Informují o tom servery Blesk.cz a Novinky.cz. Besserová byla manželkou Jiřího Bessera (STAN), dlouholetého starosty Berouna a bývalého ministra kultury.
Blanka Besserová, v minulosti známá pod jménem Kosinová, zemřela pár týdnů před 62. narozeninami. Jak Novinky.cz citují jejího manžela, Besserová dvacet let bojovala se zákeřnou nemocí – rakovinou, které nakonec v květnu podlehla.
Besserová působila jako tisková mluvčí policejního prezidia za vedení Jiřího Koláře. Ten v roce 2005 rezignoval kvůli aféře s útěkem odsouzeného podnikatele Radovana Krejčíře.
Na konci ledna 2008 odešla Besserová od policie spolu s Janem Kubicem, někdejším šéfem ÚOOZ, u něhož pracovala jako mluvčí. V únoru nastoupila na ministerstvo dopravy, stala se vedoucí samostatného oddělení veřejné regulované služby. Na konci září byla z této funkce odvolána a od začátku října 2008 se stala ředitelkou odboru bezpečnostní systémů.
V únoru 2009 pak byla jmenována ředitelkou odboru družicových systémů, později přejmenovaného na odbor kosmických technologií a družicových systémů.
V roce 2011 se Besserová stala policejní a hasičskou ombudsmankou. Funkci vykonávala až do konce roku 2016.
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