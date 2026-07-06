Zemřel známý psycholog a manželský poradce Petr Šmolka, bylo mu 80 let

V neděli zemřel známý psycholog, manželský a rodinný poradce Petr Šmolka. Bylo mu 80 let. Za rodinu to sdělil jeho syn Michal. Petr Šmolka se zasloužil o etablování manželského a rodinného poradenství v Česku tím, že spoluzaložil a dlouhodobě vedl první porevoluční odborný psychologický spolek – Asociaci manželských a rodinných poradců. Mnoho let byl jejím prezidentem.
Petr Šmolka se narodil v dubnu 1946 v Praze. Ke studiu psychologie ho nasměrovala přednáška psychologa na gymnáziu. Obor na Univerzitě Karlově absolvoval v roce 1969, na škole nejdříve zůstal jako odborný asistent. Od roku 1978 začal působit jako poradce v pražské manželské poradně, která tehdy byla jediná v českých zemích. Později ji také vedl.
„Byl pro svůj smysl pro humor, který mu však nikdy neubral na odbornosti, oblíbeným hostem v mnoha českých médiích,“ uvedl Šmolkův syn. Zejména poradenské sloupky Petr Šmolka psal do desítek českých periodik a byl také autorem víc než desítky odborných knih s tématem partnerských a rodinných vztahů.
V předloňském rozhovoru pro web Centra sociálních služeb Praha řekl Šmolka, že ve své praxi za zhruba 50 let pracoval s asi 10 000 klientů. „Panu primáři (Miroslavu) Plzákovi bylo přičítáno v souvislosti s nevěrami sousloví ‚zapírat, zapírat a zase zapírat‘. Sám se k němu nehlásil. Já bych je kosmeticky poupravil na ‚mazat, mazat a zase mazat‘. E-maily, textové zprávy a další kompromitující písemnosti, o kompromitujících fotkách a filmech raději nemluvě," uvedl tam také. Varoval před hledáním ideálních partnerů a před snahou ty současné změnit. „Perspektivnější bývá ochota změnit naše očekávání," dodal.
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