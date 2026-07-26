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Domácí

Zemřel výtvarník a bývalý šéf Národní galerie Milan Knížák, bylo mu 86 let

ČTK

Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák, někdejší rektor pražské Akademie výtvarných umění (AVU) a bývalý ředitel Národní galerie (NG). Bylo mu 86 let. Jeho úmrtí potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).

Knížák: Bojím se o budoucnost světa, vše, co dělá Babiš, je vulgární, jeho jazyk je strašidelný
Knížák: Bojím se o budoucnost světa, vše, co dělá Babiš, je vulgární, jeho jazyk je strašidelnýFoto: Daniela Drtinová
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Knížák patřil k tvůrcům, kteří výrazně ovlivnili československou i českou výtvarnou scénu. Jeho umělecké aktivity zahrnovaly výtvarné umění, hudbu, architekturu, design, módu, poezii a fotografie.

Knížák stál u zrodu českého undergroundu, po změně režimu byl rektorem AVU a několik let vedl Národní galerii. Často se kriticky i kontroverzně vyjadřoval ke společenskému dění v zemi, pokoušel se prosadit i v politice.

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