Zemřel "táta pracujících" Richard Falbr. Bylo mu 85 let

Ve věku 85 let zemřel nejvýznamnější polistopadový odborový předák v Česku a sociálně demokratický politik Richard Falbr. Informoval o tom server Novinky.cz s odvoláním na důvěryhodný zdroj z prostředí odborů.
Richard Falbr přezdívaný též "táta pracujících" stál od roku 1994 na osm let v čele Českomoravské konfederace odborových svazů. Od 90. let patřil i mezi významné politiky ČSSD (dnes SOCDEM).
Někdejší senátor za obvod Most byl v letech 2004–2014 také poslancem Evropského parlamentu.
Richard Falbr se narodil v anglickém Chesteru v průběhu 2. světové války. Jeho otec sloužil u stíhací perutě, jeho matka byla původem Španělka. Až do konce války žil Richard Falbr v Británii, poté krátce v Československu a následně do začátku 50. let ve Venezuele, kde na tamní československé ambasádě jeho otec působil.
Po návratu do Československa studoval Falbr mezinárodní vztahy a práva. V roce 1968 se stal členem KSČ, z níž byl ale o tři roky později vyloučen.
Po sametové revoluci byl požádán, aby se podílel na rekonstrukci odborů. V letech 1994 až 2002 předsedal Českomoravské konfederaci odborových svazů.
V letech 1996–2004 působil jako senátor, původně nezávislý, později podporovaný Českou stranou sociálně demokratickou (od roku 2023 Sociální demokracie). Byl též členem správní rady Mezinárodní organizace práce (ILO).
Ve volbách v roce 2004 byl zvolen poslancem Evropského parlamentu za Českou stranu sociálně demokratickou.
ŽIVĚ Dohoda je stále možná, vyjednávání by mohlo trvat několik dní, uvedl Rubio
Dohoda s Íránem je stále možná, uvedl po amerických úderech ministr zahraničí USA Marco Rubio. Její vyjednání by podle něj mohlo trvat několik dní. V pondělí uvedl, že američtí a íránští vyjednavači mají „na stole docela solidní věc“. Dohoda údajně zahrnuje prodloužení příměří o 60 dní, znovuotevření Hormuzského průlivu a další jednání o íránském jaderném programu.
Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily stávku kvůli reorganizacím
Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku kvůli reorganizacím ve státní správě a rušení odborných týmů. Požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy, chtějí začít spolupracovat, sdělila Charlota Dědková z agentury.
Chuť pravého léta je tady: Farma Vraňany otevírá nejoblíbenější samosběr jahod v Česku
Nezaměnitelná vůně, stoprocentní zralost a celodenní zážitek pro celou rodinu na rodinné farmě v Povltaví
ŽIVĚ „Rusko bude dál útočit na Kyjev“. Zacharovová řekla proč
Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová dnes uvedla, že Rusko bude pokračovat v úderech na Kyjev, které označila za odvetu na ukrajinský útok v okupované Luhanské oblasti z minulého týdne. Informovala o tom ruská státní tisková agentura TASS.