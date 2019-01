Zemřel rozhlasový novinář Lánský, který po okupaci pomáhal udržet svobodné vysílání

Ve věku 94 let zemřel novinář Karel Lánský. Jako tehdejší pracovník Československého rozhlasu pomáhal po okupaci v srpnu 1968 udržet svobodné vysílání. Loni 28. října obdržel od prezidenta Miloše Zemana Řád bílého lva za zásluhy o republiku. O jeho úmrtí informovala Radiožurnál jeho dcera. Poslední rozloučení se podle ní konalo v nejužším rodinném kruhu.

Karel Lánský se narodil 6. července 1924. Vyučený krejčí byl za války totálně nasazen v leteckém průmyslu, po osvobození vystudoval Vysokou školu politickou a sociální. Po válce vstoupil do KSČ, podílel se na organizaci spartakiád, pracoval v aparátu svazu mládeže i komunistické strany.

V roce 1961 byl ze strany vyloučen a pracoval jako dělník. Na jaře 1968 mu bylo členství v KSČ v rámci rehabilitací obnoveno a nastoupil do Československého rozhlasu, kde vedl vnitropolitickou redakci. Kvůli aktivnímu zapojení do protiokupačního vysílání musel odejít, až do odchodu do penze v roce 1984 pracoval jako dělník.

Patřil mezi signatáře Charty 77 a po listopadu 1989 se po dvou dekádách vrátil do rozhlasu. Mezi roky 1990 a 1992 byl ředitelem zahraničního vysílání Československého rozhlasu.