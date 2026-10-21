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Zemřel rektor Univerzity Hradec Králové Jan Kříž, bylo mu 51 let

ČTK
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Zemřel rektor Univerzity Hradec Králové (UHK) Jan Kříž, bylo mu 51 let. Univerzita zřídila pietní místo v zasedací místnosti rektorátu UHK v Rokitanského ulici, informovali zástupci školy na webu. Kříž byl rektorem od října 2024. Podle mluvčího UHK Jakuba Nováka zemřel po dlouhodobé nemoci ve středu 21. října. V končícím volebním období byl Kříž také zastupitelem Hradce Králové za ODS.

Rektor UHK Jan Kříž
Rektor UHK Jan KřížFoto: Univerzita Hradec Králové
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"Svůj boj v posledních měsících života přirovnával k hokejovému zápasu. Společně s ním jsme jako jeho nejvěrnější fanynky a fanoušci věřili, že i tentokrát se mu podaří zvítězit, stejně jako v mnohých předchozích životních utkáních," uvedl Novák.

UHK zřídila pietní místo, které bude přístupné veřejnosti až do posledního rozloučení.

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"Postupujeme v souladu se zákonem o vysokých školách. Rektorkou se stává statutární zástupkyně rektora UHK, prorektorka Leona Stašová, na kterou přecházejí všechny jeho pravomoci," řekl Novák.

UHK nabízí studium na čtyřech fakultách, má téměř 7000 studentů. Nejstarší součástí je pedagogická fakulta, která vznikla roku 1964 sloučením pedagogických institutů v Hradci Králové a v Pardubicích. V roce 1992 byla založena Vysoká škola pedagogická a od roku 2000 škola funguje pod názvem Pedagogická fakulta UHK.

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