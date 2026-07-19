Zemřel psychiatr, sexuolog a bývalý europoslanec Jaroslav Zvěřina

Ve věku 83 let v neděli zemřel psychiatr a sexuolog Jaroslav Zvěřina. Na facebooku o tom informovala Sexuologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP). Upozornil na to server iDNES.cz. Zvěřina byl také poslancem za Občanskou demokratickou stranu (ODS), krátce i místopředsedou Sněmovny a pět let europoslancem.
„Odešel velký lékař, vědec, vysokoškolský pedagog a především významný člověk, který svou prací a lidským přístupem zásadně formoval moderní českou sexuologii a psychiatrii. Byl hlasem rozumu, který dokázal otevírat i složitá témata s mimořádnou noblesou. Pro mnohé z nás byl nejen učitelem a kolegou, ale také vzorem a inspirací,“ uvedl Výbor Sexuologické společnosti ČLS JEP.
Zvěřina se narodil 18. prosince 1942 v Třebíči. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, po promoci působil nejprve jako lékař v psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě. Poté byl osm let ambulantním psychiatrem v Táboře, než se koncem 70. let začal věnovat sexuologii.
Od roku 1977 pracoval v Sexuologickém ústavu 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, po roce 1989 se stal jeho přednostou. V roce 1990 spoluzakládal českou Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu a zapojil se do politiky.
Po listopadu 1989 se Zvěřina uplatnil i v politice. Někdejší člen KSČ z let 1965 až 1968 se nejprve angažoval v Nezávislé erotické iniciativě. V roce 1991 vstoupil do ODS, jejím členem byl do roku 2014. V barvách občanských demokratů krátce zasedal ve Federálním shromáždění. Mezi roky 1996 a 2004 byl poslancem, čtyři měsíce na počátku roku 1998 působil jako místopředseda Sněmovny. Vrcholem jeho politické dráhy bylo působení v roli europoslance v letech 2004 až 2009. Poté, co mandát neobhájil, se vrátil k odborné práci.
Uživatelé Facebooku a Instagramu hlásí výpadky služby, problémy mají v USA i v Česku
Sociální sítě Instagram a Facebook, které patří společnosti Meta Platforms, se potýkají s výpadky. Nedostupná je i komunikační platforma Messenger. Uživatelé na webu Downdetector, který monitoruje výpadky internetových služeb, hlásí problémy s aplikacemi i internetovými stránkami, a to včetně uživatelů v Česku. Příčina problémů není zatím známá.
Meteorologové zpřísnili varování na dnešek. Nebezpečný bude vítr, přijít mohou povodně
Meteorologové zpřísnili dnešní výstrahu před silnými bouřkami pro jihovýchod a východ Česka. Aktuálně je vyhlášená s vysokým stupněm nebezpečí. Bouře mohou doprovázet nárazy větru o rychlosti až 90 kilometrů v hodině, kroupy větší než dva centimetry a přívalové srážky s úhrny kolem 30 milimetrů.
Zrada na cestě do Chorvatska. Na oblíbené trase Čechů se skrývá nepříjemná past
Značná část českých rodin opět míří k severnímu Jadranu. Datová redakce Aktuálně.cz proto vytipovala nejvýhodnější trasy z Prahy a z Brna do hlavních chorvatských letovisek s co nejmenším rizikem uváznutí v koloně.
Nechci zaměstnancům v jejich lásce k zoo překážet, říká nová ředitelka Poliaková
Po patnácti letech Lenka Poliaková na jaře vystřídala v ředitelské funkci pražské zoo Miroslava Bobka, který rezignoval po obvinění zaměstnanců z bossingu. Nová ředitelka je po období, kdy pro ni byla prioritou rodina, plná energie a nápadů, jak zlepšit náladu na pracovišti i vydělat zoo peníze. „Naši lidé svou práci v zoo milují a nechci jim v jejich lásce překážet,“ říká pro Aktuálně.cz.
Mbappé poslal Messimu jasný vzkaz. Souboj o Zlatou kopačku rozhodne až finále
Francie sice padla s Anglií v přestřelce o bronz 4:6, Kylian Mbappé ale dvěma góly přenesl tlak na Lionela Messiho. O Zlaté kopačce tak rozhodne až finále.