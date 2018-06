Zemřel politický vězeň Suchý, který podpořil Beneše. Rozloučení bude v krematoriu, kde vyrůstal

František Suchý zemřel ve věku 91 let. Informoval o tom na Facebooku Mikuláš Kroupa z Ústavu paměti národa.

Praha - Politický vězeň František Suchý, který si za minulého režimu odpykal dvanáct let, zemřel ve věku 91 let. Suchý zemřel v nemocnici, kde ležel kvůli naštípnutému obratli. Poslední rozloučení s ním proběhne v obřadní síni strašnického krematoria, jehož ředitelem byl jeho otec a kde Suchý trávil mnoho času.

"To, co jsem za války viděl v krematoriu, mě donutilo jít na barikády. To, co jsem tam viděl po 48. roce, mě donutilo k tomu, abych dělal věci, za které jsem měl být popravený," řekl Suchý v nedávné reportáži pro Aktuálně.cz s tím, že do krematoria vozili těla popravených odbojářů nacisté a po únorovém převratu i komunisté.

Suchý se v únoru roku 1948 společně s dalšími tisíci mladých lidí vydal na Pražský hrad, aby podpořil tehdejšího prezidenta Edvarda Beneše. Ten čelil nátlaku, aby jmenoval komunistickou vládu, a protestující mu chtěli vzkázat, aby komunistům neustupoval.

Po roce 1948 byl Suchý vyhozen z vysoké školy těsně před dokončením studia. Nechybělo mnoho, aby Suchý skončil na popravišti.

