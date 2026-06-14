Zemřel neurolog a bývalý prorektor Masarykovy univerzity Ivan Rektor

Zemřel neurolog, dlouholetý přednosta I. neurologické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a někdejší prorektor Masarykovy univerzity Ivan Rektor, bylo mu 77 let. Podílel se na vzniku výzkumného centra CEITEC a zabýval se výzkumem epilepsie a poruch hybnosti a fungování lidského mozku. O jeho úmrtí v neděli informovala Masarykova univerzita.
„Patřil k osobnostem, které svým dílem zásadně ovlivnily podobu Masarykovy univerzity i české medicíny. Byl mimořádným vědcem, lékařem a pedagogem, který dokázal spojovat světovou vědu s hlubokou lidskostí. Významně se zasloužil o rozvoj neurověd na Masarykově univerzitě, podílel se na vzniku CEITEC a vychoval generace odborníků, kteří dnes navazují na jeho práci. Jeho odchod je pro naši univerzitu i celou vědeckou komunitu nesmírnou ztrátou. Na profesora Rektora budeme vzpomínat s úctou, vděčností a obdivem,“ uvedl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.
Ivan Rektor se narodil ve slovenské Levoči, medicínu vystudoval v Brně. Část své odborné dráhy strávil ve Francii, kde se v letech 1984 až 1989 věnoval experimentálnímu výzkumu epilepsie a následně problematice epileptochirurgie, tedy neurochirurgie zaměřené na léčbu epilepsie.
Od roku 1992 do roku 2012 vedl neurologickou kliniku ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. V letech 2006 až 2011 byl prorektorem Masarykovy univerzity pro rozvoj. Podílel se na vzniku Středoevropského technologického institutu CEITEC, kde vedl výzkumnou skupinu v Centru neurověd.
Loni v lednu převzal Zlatou medaili Masarykovy univerzity za celoživotní přínos pro pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost a rozvoj univerzity v oboru neurovědy. V září 2025 mu Evropská neurologická akademie udělila čestné členství za mimořádný přínos neurologii, výzkumu, vzdělávání a klinické medicíně.
Po srážce lodí v Chorvatsku zemřeli tři Češi. Po čtvrtém se pátrá
U chorvatského Splitu v neděli po srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli nejméně tři lidé, šlo o Čechy. Další se pohřešuje. Radiožurnálu to řekl vedoucí konzulárního oddělení velvyslanectví České republiky v Záhřebu Štěpán Šantrůček. Informaci ČTK potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő.
Nechceme strašit, ale čeká vás to také. Slovenský expremiér popsal scénář pro Česko
Dvojice slovenských politiků ze strany Demokrati, která navštívila v minulých dnech politiky ODS, přijela hlavně posilovat vzájemné vztahy. Zároveň s nimi ale proběhla i veřejná debata, v níž slovenský expremiér Eduard Heger a exministr obrany Jaroslav Naď varovali před slovenským scénářem v Česku. Podle jejich slov jim současná atmosféra v Česku připomíná nástup slovenského premiéra Roberta Fica.
Omylem zatčeni umělou inteligencí. Když o vaší vině může rozhodnout chybující algoritmus
V Marylandu seděl 20. října 2025 sedmnáctiletý student jménem Taki Allen po fotbalovém tréninku před svou střední školou, když bezpečnostní kamera vybavená umělou inteligencí rozeznala v jeho kapse zbraň. Během několika vteřin dorazila policejní vozidla, strážníci vytáhli zbraně a Allena donutili kleknout si a nasadili mu pouta, zatímco ho prohledávali. Našli pouze zmačkaný sáček od chipsů.
ŽIVĚ Moskva stojí před extrémně riskantním rozhodnutím. Může sáhnout po nepopulárním kroku
Režim Vladimira Putina se ocitá pod tlakem. Ruský náborový systém se blíží bodu zlomu a čím dál více se začíná spekulovat o nucené mobilizaci. Kreml tak může velmi brzy čelit tlaku a zvážit politicky riskantní rozšíření odvodů, uvedl deník The Kyiv Independent. Moskva se údajně připravuje povolat desítky tisíc nových vojáků, aby kompenzovala rostoucí ztráty na bojišti.
Volby by vyhrálo ANO, o druhou příčku se dělí ODS a STAN
Volby do Poslanecké sněmovny by nyní vyhrálo vládní hnutí ANO se 31,5 procenta hlasů. O druhou příčku by se dělili opoziční Starostové a nezávislí (STAN) a ODS se ziskem 15,5 procenta hlasů. Vyplývá to z výsledků průzkumu Trendy Česka, který na přelomu května a června pro Českou televizi (ČT) zpracovala agentura Kantar CZ.