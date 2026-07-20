Zemřel muž, který se pokusil o sebevraždu po střelbě v Praze 10

Zemřel muž, který se ve středu pokusil o sebevraždu po střelbě v Herbenově ulici v Praze 10. Informaci České televize v pondělí potvrdil ČTK mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Na místě byla tehdy nalezena také zavražděná žena. Rybanský ČTK řekl, že okolnosti případu policisté stále vyšetřují.
Do Herbenovy ulice policisté vyjeli 15. července dopoledne po oznámení o střelbě. Na místě pak našli mrtvou jedenapadesátiletou ženu a vážně zraněného o čtyři roky staršího muže. Později policie oznámila, že muž je bývalý příbuzný zemřelé a případ vyšetřují jako vraždu a pokus o sebevraždu. Muže zdravotníci převezli do traumacentra, byl v kritickém stavu.
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