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Domácí

Zemřel muž, který se pokusil o sebevraždu po střelbě v Praze 10

ČTK

Zemřel muž, který se ve středu pokusil o sebevraždu po střelbě v Herbenově ulici v Praze 10. Informaci České televize v pondělí potvrdil ČTK mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Na místě byla tehdy nalezena také zavražděná žena. Rybanský ČTK řekl, že okolnosti případu policisté stále vyšetřují.

Ilustrační foto.
Ilustrační fotoFoto: Ludvík Hradílek
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Do Herbenovy ulice policisté vyjeli 15. července dopoledne po oznámení o střelbě. Na místě pak našli mrtvou jedenapadesátiletou ženu a vážně zraněného o čtyři roky staršího muže. Později policie oznámila, že muž je bývalý příbuzný zemřelé a případ vyšetřují jako vraždu a pokus o sebevraždu. Muže zdravotníci převezli do traumacentra, byl v kritickém stavu.

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